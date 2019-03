Sverige ett steg nærmere NATO-medlemskap

Ytterhaug er frilanser i Ny Tid.

Publisert: 01.03.2019 Email: ykaisa@hotmail.com Publisert: 01.03.2019

Verken Sverige eller Finland er medlem av NATO, men har vertslandsavtaler med organisasjonen, og deltok under Trident Juncture i Norge. I mars er om lag 10 000 soldater i Norrbotten i Sverige for å spille ut følgende scenario: En fiktiv fiende angriper Sverige. Den svenske hæren får finsk hjelp i kampen mot et trekløver bestående av norske Brigade Nord, en bataljon fra US Marine Corps og et kompani fra britiske Royal Marines. Øvelsen starter i Bardufoss og fortsetter over grensen til Sverige, forbi Kiruna og ned til Haparanda ved Østersjøen, nær Sveriges grense til Finland. Det svenske forsvaret oppgir på sine nettsider at dette ikke er en NATO-øvelse: «Nej. (…) Den leds av Sverige, under svenska principer. Utländska förband är inbjudna att delta.» Men ingen av nasjonene som deltar, står utenfor NATO.

Olof Palmes filosofi

Svenskene har en lang og stolt tradisjon som nøytrale og alliansefrie, og Sverige forble nøytralt også gjennom den kalde krigen. Den svenske regjeringen deltok i arbeidet med å få på plass FN-avtalen som forbyr atomvåpen, men da Sverige selv skulle underskrive avtalen, var USA raskt på banen og skremte landet til å la være. (Mer om dette på www.kvinnorforfred.se/brev-till-margot-wallstrom/. ) Å være NATOs alliansepartner, slik Sverige er i dag, innebærer at man kan bli nødt til å si ja til å oppbevare atomvåpen på nasjonal grunn hvis NATO ber om det.

For organisasjonen Nej till NATO i Luleå er denne øvelsen et signal om at den svenske regjeringen nærmer seg et NATO-medlemskap. En rekke eldre sosialdemokrater kritiserer tilnærmingen til NATO. Tidligere statsminister Olof Palmes holdning om samarbeid og dialog er idealer disse ønsker å vende tilbake til.

Det er ingen debatt. Hultqvist vil få oss inn i NATO som kveg.

«Sosialdemokrater som tidligere forsvarsminister Thage G. Peterson (85), tidligere statsråd og diplomat Pierre Schori (80) samt tidligere FN-ambassadør Maj Britt Theorin (86), har vært aktive i debatten både internt i partiet og offentlig,» sier Bertil Bartholdson i Vänsterpartiet Luleå til Ny Tid.

Barbro Midbjer, medlem i Nato ut ur Norrbotten, siterer tidligere diplomat Sven Hirdman, som har god kunnskap om Russland blant annet etter å ha vært ambassadør der: «Sven Hirdman mener Russland ikke ønsker å gå inn i krig igjen grunnet det store tapet under andre verdenskrig,» sier Midbjer.

I 2018 skrev Sven Hirdman et debattinnlegg i avisen VLT at «det ikke er et isolert angrep på Sverige fra Russland som er farlig, snarere den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Nord-Europa». Hirdman foreslår at Sverige bør arbeide for å redusere spenningen mellom stormaktene og ikke gå i ledtog med USA, noe som kan bidra til å øke den.

Himmelen over Kiruna

Nord for Kiruna ligger Esrange Space Center. I 1983 var Edla Lantto her og ble inspirert av Esranges daværende sjef Jan Englund, som snakket engasjert om klimaspørsmål. Lantto har siden skapt en rekke overskrifter med sitt engasjement som freds- og miljøaktivist, ofte sammen med Gun-Britt Mäkitalo. Begge er nå i 70-årene og har vært aktive i Kvinnor för fred i Norrbotten i over 30 år. Flere ganger har de blitt fengslet og bøtelagt for sivil ulydighet. De ønsker ikke Sverige inn i NATO.

Mäkitalo forteller at Esrange har begrenset adgangen for interesserte. En henvendelse fra henne til romfartssenteret med spørsmål om vi kan få komme inn på området for et intervju, avvises. Vi er kun velkomne i besøkssenteret, der Esrange opplyser at fundamentet i deres romforskning er å gi vitenskapen og menneskeheten tilgang til avanserte romtjenester samt globale tjenester for satellittkommunikasjon.

Militant kamp

Fredsaktivistene Ny Tid møtte i Luleå og Kiruna, savner debatt omkring svensk NATO-medlemskap.

«Her forsøker man å strupe enhver debatt,» sier Gunnel Nilsson i Nej till NATO. «Så fort man sier noe og stiller spørsmål ved militærøvelsene, beskyldes man for å være russeragent og å gå fiendens ærend.»

Lytter man ikke til folk, oppstår det sivil ulydighet. Opplyste mennesker kommer ikke til å finne seg i dette.

«Dette er en ekstremt kritisk tid for Sverige å støtte USA i,» mener Barbro Midbjer. «Jeg har aldri vært med om noe liknende, det er absurd. USA har over 800 baser omkring i verden og har startet en rekke kriger. Det er ingen debatt. Hultqvist vil få oss inn i NATO som kveg.»

Også Lars Nilsson er tydelig: «NATO ledes av verdens verste krigsmakt og imperialismemakt, USA. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre i det hele tatt.»

Skulle det planlegges en permanent militærbase i Norrbotten, er Nej till NATO åpne for å ty til sivil ulydighet. «Før det skjer, begynner den militante kampen,» sier han.

– Hvordan vil en slik militant kamp fortone seg?

«Ja, man begynner å sabotere mot NATO her i Norrbotten. Det kan jo skje,» svarer Nilsson.

– Vil man da lytte?

«Lytter man ikke til folk, oppstår det sivil ulydighet. Opplyste mennesker kommer ikke til å finne seg i dette,» mener Midbjer. I oktober reiste hun til Trondheim for å demonstrere mot Trident Juncture. Hennes inntrykk er at de færreste nordmenn vet hva radarene i Vadsø, Vardø og Andøya brukes til. Eller Svalsat – satellitten på Svalbard. Hun oppfordrer oss til å lese NRK-journalist og forfatter Bård Wormdals bøker Satellittkrigen. Norges militarisering av polområdene og verdensrommet (2011) og Spionbasen. Den ukjente historien om CIA og NSA i Norge (2015).

Bartholdson skyter inn: «Esrange bruker satellitter for å fotografere klimaforandringene, men ikke bare det. De er også kommersielle og selger til den kunden som betaler. Blant kundene er USAs militærmakt, NATO og Israel. Slik blir Esrange innblandet i det militærindustrielle komplekset. «Satellittbilder brukt under Libya-krigen kommer fra Esrange,» forteller Bartholdson.

Norrbotten militariseres

Fredsaktivistene i Nord-Sverige har sett landsdelen endre seg betraktelig i løpet av de to siste tiårene. Den enorme villmarka og eldre samfunn med samisk kultur har måttet vike for militære formål.

Bertil Bartholdson: «Vidselbasen for militær testvirksomhet markedsfører sine tjenester for både utenlandske militærmakter og foretak som produserer våpensystemer. En titt på deres nettside viser hva jeg mener. Man tilbyr testvirksomhet til krigsindustrien og militærmakter uten moralsk forbehold. Vår svenske regjering investerer hundretalls millioner for å øke virksomheten ved Vidselbasen og får støtte av en del regionale og lokale politikere fordi det gir arbeid og ‘vekst’ i regionen. Jeg opplever det veldig ubehagelig at regionen på denne måten blir innvevd i NATOs virksomhet økonomisk og politisk.»

Vidsel er Vest-Europas største militære landbaserte testområde og ligger 15 mil nordvest for Luleå. Området Vidsel Test Range ble opprettet i 1958 og er på 1650 km2, med et luftrom for flyvning på 24 000 km2 – tilsvarende størrelsen på

Belgia. Under Northern Wind nå i mars pågår en flyvåpenøvelse der Vidselbasen blir brukt.

«I framtiden vil ikke krig se ut som tidligere; nå utkjempes den der oppe,» sier

Midbjer, og peker opp i luften: «Himmelen er ikke lenger fri.»