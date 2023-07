Svartmetall-bevegelsen

Snø og granskog. Språk, ideologi og nasjonalromantisk raseri i norsk svartmetall

MØRKE / Det er de store linjer det kjempes om: kampen mot konformiteten. Nasjonalbiblioteket i Oslos utstilling om norsk black metal kalles Dårlig stemning

Helge Kaasin har med Snø og granskog gitt et kraftig bidrag til å forstå hvilke ingredienser svartmetallbevegelsen har lagt i den ideologiske heksegryten sin – og det er gjort i en bok som fremstår med tekstlig og boklig eleganse. Bakgrunnen for utgivelsen er Nasjonalbiblioteket i Oslos pågående utstilling om norsk black metal: Dårlig stemning (til 16.9.23). Selv om de fleste har en forutanelse om hvordan svartmetallen høres og sees, synliggjør denne utgivelsen visse trekk ved sjangeren. Et bærende element er utenforskapet til samfunnet, men til forskjell fra hippier og punkere lar svartmetallfolket samfunnsdebatten ligge – det er de store linjer det kjempes om: kampen mot konformiteten.

Skogen

Kaasin hevder at skogen er en ‘hovedkulisse’, som har vært det (nordiske) menneskets naturlige habitat innen moderniteten oppsto i form av kristningen av landet. At mennesker er dannet av det landskapt det har grodd opp av, er tanker som finnes i Herders idé om Volkgeist. Dette ble grunnleggende for romantikkens forståelse av nasjonal egenart, som i skogen har fått eksistere . . .