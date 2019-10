Stresset høne uden hoved

TOMHED: Et pseudo-opgør med forældrenes kultur blev til meningsløs stress. I ellevte-september-kroppe gemmer de unge sig bag entreprenante smil.

Forfatter: Alexander Carnera Fjordager , Danmark

I 1968 blev det gjort klart for alle, at der er en periode i menneskelivet der karakteriseres som ungdom. Forældrene havde forinden brugt tyve år på at komme på afstand af krigen. Men alverdens ungdom ønskede nu justeringer. Fantasien skulle til magten!

Men den tid er slut, hvor en ungdom kan fjumre rundt for enten at gøre oprør mod forældre eller famle sig frem for at finde egne ben at stå på. Konkurrencestaten ønsker «soldater» til sin fortsatte udvikling. I Alexander Carneras Forvirringens eufori – til den sidste ungdom er vi alle – ung som gammel – kommet i den samme båd med den store apokalypse i kikkerten. På jagt efter et løsen om mysteriet og frelse.

Essaysamlingen beretter fra nedslag i forfatterens egen udvikling og afklaring. Fra den første kulturelle opvågning som ung og den efterfølgende lede ved den herskende kulturs tomhed. Til inspirationen ved at skulle føre egne biologiske børn ind i verden og endelig forfatterens utålmodige længsel og søgen efter det store mysterium.

Den overenskomstansatte lærer er i dag ikke at sammenligne med fortidens lærer eller Mester. I skolen mødte Carnera en lærer der repræsenterer den store verden i skikkelse af en papuahøvding – og Carneras verden åbner sig for en ny modtagelighed og refleksion over civilisationens store spørgsmål. Den første opvågnen.

Vores mysterium

Med et kulturelt udsigtstårn hos urfolk i tæt kontakt med naturen og med en fornemmelse af at være alene bliver kritikken af det moderne samfund skånselsløs hos Carnera. Dagens unge bebrejdes at leve et overfladisk liv som turister, hvor de danser rundt fra nydelse til nydelse, og hvor deres tale lyder som salgstaler. Den vundne frihed efter krigen og et pseudo-opgør med forældrenes kultur blev på sigt til meningsløs stress i ellevte-september-kroppe, hvor de unge gemmer sig bag de entreprenante smil. «I øver jer på det oprejste menneskes gang,» skriver Carnera, «Opvokset med de billeder, vi forsøger at slette fra jeres hukommelse.» De unge har kun lært at kopiere de voksne.

Elena Ospina

Som hønen uden hoved farer vi så alle rundt uden at finde hvile til eftertanke og kursændring. Og hvad værre er, så vil skolen ikke længere kunne udgøre et arnested for inspiration til at finde vores mysterium. Læreren, som jo ikke er nogen Mester, fører os ingen steder hen. «Men vi får lov til at gå. Bare gå. Ingen steder hen.» Mesteren, derimod, vidste besked. Derfor: «Der er lang vej hjem. For ingen kender det rigtige ord.»

En maler eller danser

Sulten er en væsentlig drivkraft for en søgen. Men på et tidspunkt vil vi også i vores søgen ude i de fremmede regioner erkende tomheden. Så der findes ingen udveje, og vi må gå tilbage, overladt til det erfaringsmateriale der allerede foreligger, til den samme sorg, det samme brev vi aldrig fik skrevet, til den samme tanke, der ikke duede, og «stoppe hullerne til, lave huller, fylde huller og undgå at blive gennemhullet».

Og det er i hverdagen muligt at gå på en ny slags opdagelse og måske få rokket ved de gængse forestillinger. At finde «byens levende hjerte». Som når det lykkes at søge og finde den omstrejfende i-alles-øjne subsistensløse maler – forfatterens helt eget initiativ – ved sit staffeli opmærksomt gåen-i-ét med sit lærred. Og hvad fornemmede Carnera ved det? «… jeg havde en oplevelse af for første gang at se mit eget kvarter; der, hvor jeg var vokset op. Det hele fremstod med en særlig kvalitet, der gjorde vold på det jeg kendte.» Eller når det i arbejdet lykkes med hænderne kærligt og indsigtsfuldt at omforme stoffet. Eller når et ensomt, smukt menneske bruger dansen til at sætte sig fri. Hvor menneskets virke bliver medskabende på verdensudviklingen.

Vi lever i en tid, hvor de gamle begreber ikke længere rækker, og hvor de nye endnu ikke er på plads. Et helvede bliver denne periode alene kun, hvis vi «fortsætter som om intet er sket».

Vore børn

Selvom Carnera beretter, at han er blevet kurreret for ambitionen om at skrive den sande historie om sit liv, så skinner det i essaysamlingen igennem at en kommende bog kunne omhandle erfaringer fra forfatterens forskningsfelt: Om hvad er det for en livspraksis vi skal give videre til vore børn. En livspraksis som en kultur og en måde at indrette et samfund på, som ikke kan reduceres til alene at omfatte en kamp mod den globale opvarmning.