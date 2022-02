Stortinget kunne opprette et borgerråd

KRONIKK : Hva er grunnen til at det norske folk til stadighet velger olje fremfor klima? Og når det kommer til klimakrisen hvorfor holder Stortingspolitikere vesentlig informasjon fra offentligheten? (PS. This article is only Google-translated from Norwegian)

Hvem er ansvarlig for at 10 % av den norske befolkningen er klimafornektere? Hva skyldes det at flertallet av den norske befolkningen er lite bekymret for klimaendringer når klimaforskere er enstemmig i at det utgjør en eksistensiell krise? Er det noe galt med demokratiet vårt når flertallet av befolkningen velger kortsiktig oljeutvinning fremfor vårt fremtidige livsgrunnlag ved ethvert Stortingsvalg?

Konsekvensene av klimaendringer

Demokrati betyr folkestyre, og det betyr i prinsippet at befolkningen kan velge en politikk som er destruktiv for ens egne interesser. Men demokratiet skulle være selvregulerende i så henseende at når det oppstår et problem så vil befolkningen reagere og kreve at politikerne gjør noe for å forbedre situasjonen. Det er likevel her utfordringen for demokratiet oppstår når det kommer til klimakrisen: de virkelig alvorlige konsekvensene av klimaendringer har ikke inntruffet i Norge enda og derfor kan man ikke forvente at befolkningen skal reagere og kreve endring av politikerne ut ifra sin egen opplevelse av problemet.

Det som kreves er tydelig kommunikasjon fra myndighetene for å forklare situasjonen vi er i og hvordan det vil påvirke oss i fremtiden. Norske politikere var flinke til å stå sammen og forklare alvoret i pandemien, som også utgjorde en fremtidig trussel, uten å la politiske uenigheter stå i veien. Men når det kommer til klimakrisen holder Stortingspolitikere vesentlig informasjon fra offentligheten.

Stille klimakrise