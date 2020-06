Stortinget behandler forslag om utsettelse av riving av Y-blokka



Y-BLOKKA: «Seminaret må ta slutt», sa Nicolai Astrup (H) i Stortinget i dag, med henvisning til at Y-blokka nå må være ferdig diskutert. NY TID følger Y-blokkas skjebne.

Stortinget har i dag 3. juni til behandling Representantforslag fra SVs Petter Eide, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om utsettelse av riving av Y-blokka til

Oslo tingrett har behandlet saken. I representantforslaget heter det:

«[..] Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har stevnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for retten. De mener at reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for rivingen ikke er gyldig. Saken skal opp i Oslo tingrett i august, og de to organisasjonene ba tingretten om et midlertidig forbud mot rivingen av Y-blokka inntil saken er behandlet. Oslo tingrett avviste kravet 7. april 2020. Selv om saksøkerne ikke fikk medhold i krav om midlertidig forføyning, skal saken om gyldighet av rivingsvedtak likevel behandles i Oslo tingrett i slutten av august.

Bystyret i Oslo har også senere snudd i saken med et flertallsvedtak for bevaring av Y-blokka 22. april 2020.»

Demonstrasjoner og aksjoner

Det har vært flere demonstrasjoner og aksjoner for å bevare Y-blokka, med en iherdig og slagkraftig støtteaksjon. En fredelig aksjon uken etter at Oslos bystyre gikk inn for bevaring, medførte arrestasjoner og glattcelle for flere av de involverte, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat og Y-arkitektens barnebarn Espen Viksjø. Y-blokka har også vært debattert i utlandet, i sosiale medier og i programmet Debatten på NRK 5. mai. Rundt Y-blokka er det nå aktivitet fra Statsbygg, der det bak plankegjerdet skimtes fjerning av inventar fra bygget og rivningsforberedelser.

I representantforslaget fra SV heter det videre: «Det bestrides ikke at KMD har formell tillatelse til å iverksette videre planer om riving av Y-blokka. …