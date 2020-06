Stortinget stemte mot utsettelse av riving av Y-blokka



Y-BLOKKA: «Seminaret må ta slutt», sa Nicolai Astrup (H) i Stortinget i dag, med henvisning til at Y-blokka nå må være ferdig diskutert. NY TID følger Y-blokkas skjebne.

Stortinget har i dag 3. juni hatt til behandling Representantforslag fra SVs Petter Eide, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om utsettelse av riving av Y-blokka til

Oslo tingrett har behandlet saken.

Et flertall på Stortingen stemte mot forslaget (79 mot 8 stemmer) og rivingen av Y-blokka kan derfor skje før saken kommer opp i Tingretten. En detaljert oversikt over hvilke representanter som stemte for og imot (og hvem som ikke var til stede) finner du her. De 8 som stemte for utsettelse var: Karin Andersen (SV), Une Bastholm (MDG), Petter Eide (SV), Ola Elvestuen (V), Mona Fagerås (SV), Katrine Boel Gregussen (SV), Lars Haltbrekken (SV), Bjørnar Moxnes (Rødt).

Representantforslaget: «[..] Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har stevnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for retten. De mener at reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for rivingen ikke er gyldig. Saken skal opp i Oslo tingrett i august, og de to organisasjonene ba tingretten om et midlertidig forbud mot rivingen av Y-blokka inntil saken er behandlet. Oslo tingrett avviste kravet 7. april 2020. Selv om saksøkerne ikke fikk medhold i krav om midlertidig forføyning, skal saken om gyldighet av rivingsvedtak likevel behandles i Oslo tingrett i slutten av august.

Bystyret i Oslo har også senere snudd i saken med et flertallsvedtak for bevaring av Y-blokka 22. april 2020.»

Trekker søksmålet

Etter at Stortinget nå i ettermiddag stemte ned utsettelsesforslaget, uttaler generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim til NRK at Støtteaksjonen for Y-blokka trekker søksmålet.

– Det vil nå bli gjort uopprettelig skade på bygget før rettssaken skulle gå i gang. Vi kjemper for bevaring av Y-blokka, rives den har vi ikke lengre noe rettskrav. I samråd med vår advokat Berit Reiss-Andersen har vi derfor besluttet å trekke saken, retten vil bli informert om det …