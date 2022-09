Storbyen Lagos: jordens fordømte

BOLIG / I Lagos «uformelle bosettinger» bor mer enn 70 prosent av byens befolkning, cirka 15 millioner. Bare 40 prosent har lovlig opphold og rett til bruk av land. Her er mange av de 2 millioner mennesker i verden som årlig blir kastet ut av sine hjem med makt.

Lagos i Nigeria er nå en av verdens største byer, og den største i Afrika. Statlig statistikk fra 2014 stadfester tallet til 23,3 millioner mennesker, med en årlig tilvekst på cirka 800 000. I 2022 er befolkningen trolig nærmere 30 millioner. Dette gjør Lagos til verdens raskest voksende by, kanskje sammen med Chongqing i Kina og Dhaka i Bangladesh.

Den er samtidig en av de mest forurensede, mest skitne og trafikkfarlige, med et stort antall trafikkdrepte hvert år. 67 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, definert som bruk av 1 US dollar per dag. Byen er tett og uoversiktlig, det finnes knapt kart, folk er presset tett sammen – i slumområdene langs vannkanten bor det, ifølge en rapport fra Verdensbanken, mellom 79 . . .