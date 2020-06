13 måneder

Regisør: Niels Arden Oplev og Anders W. Berthelsen (Danmark, Norge, Sverige)

Fra Lars von Trier og hans allierte lanserte Dogme-manifestet tilbake på nittitallet, har danske filmskapere vist en vilje til nyskaping og gjerne også galskap som man saktens kan savne i vår hjemlige filmproduksjon. Men dansk film er i vel så stor grad kjennetegnet av en evne til å fortelle bunnsolide menneskelige dramaer, hvor dramaturgisk presisjon kombineres med troverdige miljø- og personskildringer.

Flere av disse filmene har dessuten omhandlet politiske og andre aktuelle temaer fra dansk samfunnsliv, snarere enn å kun konsentrere seg om mellommenneskelige relasjoner. Et knippe eksempler fra siste tiår – alle vist på norske kinoer – er Susanne Biers I en bedre verden (2010), Thomas Vinterbergs Jakten (2012), Tobias Lindholms

Kapringen (2012) og Krigen (2015), Isabella Eklöfs Holiday (2018), May el-Toukhys Dronningen (2019) og Ulaa Salims Sønner av Danmark (2019).

Fotograf i Syria

13 måneder hører også hjemme i denne rekken. Spillefilmen er basert på Puk Damsgårds dokumentarroman Ser du månen, Daniel (som også er filmens originaltittel) og handler om den danske fotografen Daniel Rye, som tilbragte 398 dager som IS-fange i 2013 og 2014.

Filmen beskriver ham først som en ung turner som ikke vet hva han skal gjøre i livet etter at et benbrudd setter en stopper for idrettsaktiviteten, frem til han begynner som lærling hos en fotograf som tar han med på reportasjejobb i Mogadishu.

I en alder av 24 bestemmer Rye seg for å reise alene som fotograf til Syria, for å dokumentere hvordan vanlige folk har det under borgerkrigen som for alvor har begynt å prege landet. Selv om planen er å holde seg ved grensen til Tyrkia og dra tilbake dit hver kveld for å overnatte, blir han kidnappet av representanter for den senere langt mer kjente organisasjonen IS og holdt fanget i deres fengsel i Raqqa.