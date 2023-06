Starmers skitne vei til maktens topp

PROPAGANDA / Dokumentaren The Big Lie er fortellingen om Jeremy Corbyn, Labour og råttenskap i britisk politikk. Lord Keir, Keir Starmer, kastet seg inn i kampen mot sin forgjenger i Labour, med en appetitt som bare Stalin kunne fremvise i utraderingen av tidligere partiveteraner. Og når bestilte rapporter om Corbyns ‘antisemittisme’ ikke kunne bekreftes, ble Starmers metode å hindre direkte spredning av disse. Starmers folk trakk heller ut opportune deler som de på propagandistisk vis spredte. Starmer kan nå bli Storbritannias neste statsminister.

Dokumentaren The Big Lie laget av Christopher Reeves (2020) er en fortelling om den uvirkelige behandlingen Labour-leder Jeremy Corbyn ble utsatt for – først og fremst av sine egne. Det er en marerittlignende fortelling om løgner og sverting for å fjerne en truende politiker. Filmen har sprengstoff i mengder for den som bryr seg med etikk i politikken. Den handler om en leder som samlet – og fremdeles samler – ungdom, eldre, kvinner og menn av alle kategorier med løfter om et nytt Storbritannia. Det handler om løgnene for å knuse mannen som truet de mektige og rike. For landets elite kunne ikke bare se på at Corbyn, en ‘sosialist’, mobiliserte i hurtigtogsfart på vei til å bli Labours . . .