Stans folkemordet i Gaza

ESSAY: Frykten for dommedag er ikke ubegrunnet. Kristensionistene tror vi lever i endetiden, at armageddon og tusenårsriket er nær forestående, og at de selv, før jorden går under, vil skånes av Gud og hentes opp til ham. Hva når noen ser på Åpenbaringen som en profeti om vår samtid og omsetter den til dødelig politikk? Eller hva når det å kritisere Israels angrepspolitikk blir umulig uten samtidig å falle i Guds unåde? Kristensionistene vil at det skal være krig i Midtøsten. Når bombene faller, gir det dem håp om at frelsen er nær.