Sorg er det vi føler – når et tap er et faktum (se filmen her)

OBS! NY TID har fått lov til å vise filmen, så den kan sees i september på

https://vimeo.com/392304830 (passord: GRIEFFILM)

I Pasadena i California var jeg nylig til stede under en briefing om klimaet arrangert av Extinction Rebellion og lærte at hovedbudskapet deres består i grunnleggende fakta. Ved hjelp av tall og diagrammer oppsummerer lokale representanter klima-fremtiden vi går i møte, og de dystre statistikkene for den såkalte sjette utryddelsen – den pågående masseutryddelsen av arter i kjølvannet av menneskenes industrisamfunn. Dette er kunnskap av den typen som krever en reaksjon. Det første prinsippet til Extinction Rebellion, «Fortell sannheten», blir fulgt av det elegante og provoserende andre prinsippet: «Handle som om sannheten er virkelig.» Ved diskré å hentyde til klimafornektelse, som er utbredt på både et politisk og personlig nivå, går de dermed direkte inn i de eksplosive følelsesmessige konfliktene vi alle gjennomlever i møtet med en kommende klimakatastrofe. Følelser er, når alt kommer til alt, det som må drive frem endringene vi trenger – ut over ren sakkunnskap.

Seg imellom innleder ofte deltakerne i Extinction Rebellion meldinger og e-mailer med hilsenen «with love and rage», som også står skrevet før åpningstitlene av den tsjekkiske dokumentaren Žal Žen – «Sorg». I åpningsscenen til regissør Andrea Culkovas nye film sitter en mor og en datter i Tsjekkia foran et bål og snakker om miljøet.

. . .