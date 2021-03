Som verdenshistoriens neste fase

Bitcoin gjør Marx’ drømmer til virkelighet», hevder Mark Alizart. Hvilke drømmer? Fremfor alt håpet om et system som kan fordele makten blant folket, en samfunnsorden som muliggjør likhet og frihet uten mellommenn og maktklasser.

Før revolusjonen kom reformasjonen, fortsetter Alizart: Slik fyrster formidlet politisk makt, formidlet prestene og kirken det guddommelige inntil Martin Luther la grunnlaget for et direkte gudsforhold, der alle leste Bibelen selv. En fordeling av en gudommelig tilgang er her både målet og middelet. Dette ender ikke opp i anarki, men i en ny lov eid av alle i et nytt «kommunistisk» fellesskap.

Symbiose, gjensidig hjelp og nytte kjennetegner høyere livsformer.

Referansen til religion blir også en anledning til å påpeke at ordet «kreditt» kommer fra ordet «crede», å tro. Tillit og tro er også det avgjørende, men svake leddet i pengesystemet. Den moderne staten er, slik Alizart leser Marx, selv en funksjon av markedet.

. . .

