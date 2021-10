Som tænker må man være «det dårlige eksempel» tro og taknemlig

Eksempelvis – eksempler der tænker

FILOSOFI : Måske er eksemplet bedre for nytænkning end spørgsmålet. Ligesom Michel Foucault går Slavoj Žižek gerne udenom mere traditionelle akademiske kilder.

Den italienske filosof Alessandro Ferrara har beskrevet, hvordan man til stadighed diskuterer, hvad Gustave Flauberts Madame Bovary skal eksemplificere. Det siger ikke mindst noget om, hvilket potentiale det gode eksempel rummer, men for at forløse dette potentiale må man tilgå eksemplet med den rette indstilling.

Brian Benjamin Hansens bog Eksempelvis – eksempler der tænker (2021) indeholder, blandt meget andet, et forsvar for Slavoj Žižeks materialistiske eksempelpraksis, som er kendetegnet ved en stor grad af elasticitet og omstillingsparathed.

Panoptikonet er en vej til forståelse af forskellige teknikker og praksisser i en

given periode – som et fængsel.

Helt overordnet opererer bogen med to eksempeltyper. Der er «det retoriske eksempel», der alene skal formidle en teori, som på forhånd ligger fast – formålet med «det retoriske eksempel» er således at lette kommunikationen, eksemplet har et pædagogisk formål. Og så er der «det teoretiske eksempel», den eksempeltype, som Žižek sværger til, der fungerer som en tankeformende generator, et råt korrektiv, et destabiliserende kuriosum. Hvis det retoriske eksempels funktion altså er at formidle og udbrede (teorien, begrebet, idéen), så er det teoretiske eksempels funktion nærmere at udbygge, ombygge eller undergrave: Spørgsmålet er her ikke, om eksemplet står mål med begrebet, men snarere om begrebet står mål med eksemplet.

Før jeg vender tilbage til Žižek, som er bogens hovedprofil, vil jeg fremhæve Benjamin Hansens fine gennemgang af franske Michel Foucaults måde at arbejde på, en metode, der, ligesom blandt andet Platons, Hegels og Žižeks metode, bliver beskrevet i et meget . . .