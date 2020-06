Solidaritet og selvforvaltning



Med husokkupasjonens historie i mente møtte Ny Tid i fjor opp på Wismar-plassen i Friedrichshain 1. mai. Ca. 6000 demonstranter samlet seg før toget satte seg i bevegelse nettopp mot Rigaer Strasse, der anarkistiske husokkupanter hadde besatt flere boligblokker. En stor del av Rigaer Strasse hadde vært avstengt de siste to årene. Demonstrasjonen rettet seg […]

Kohler er fast anmelder for Ny Tid. Email:

Publisert: 2020-06-15 Email: hansgkkohler@web.de Publisert: 2020-06-15

Med husokkupasjonens historie i mente møtte Ny Tid i fjor opp på Wismar-plassen i Friedrichshain 1. mai. Ca. 6000 demonstranter samlet seg før toget satte seg i bevegelse nettopp mot Rigaer Strasse, der anarkistiske husokkupanter hadde besatt flere boligblokker. En stor del av Rigaer Strasse hadde vært avstengt de siste to årene. Demonstrasjonen rettet seg hovedsakelig mot eiendomsinvestor Christoph Gröner, som har investert i utbyggingen av nye utleieleiligheter i gaten. Ifølge butikkeierne i gaten har bydelen i de siste årene forandret seg graverende: Nesten alle gamle mennesker har flyttet derfra. De har ikke lenger ikke råd til økte og dermed altfor dyre husleier.

På Wismar-plassen traff NY TID blant mange andre anarkistiske grupper en fyr fra FAU (den frie arbeiderkvinner og arbeider-union) som deler ut avisen DA (Direkte Aktion), den anarkistisk-syndikalistiske avisen for FAU. Hva står FAU for?

FAU

FAU er en sammenslutning av lokale basisforeninger. I FAU (be)stemmer medlemmene fra grasrota i allmøter over alle viktige avgjørelser. FAU har ingen lønnede funksjonærer, men sekretærer som er valgt av samtlige medlemmer. Disse kan fritt skiftes ut av medlemmene. Enhver avgjørelse nedenfra og oppover i foreningen bestemmes av medlemmene selv. FAU forstår seg selv som en egen organisasjon for alle lønnsarbeidere, dertil for elever, studenter, pensjonister og arbeidsløse.

FAU tar avstand fra samarbeid og partnerskap mellom fagforeninger, arbeidsgiverforbund og staten, siden de står for en antiautoritær og antihierarkisk linje. De er helt uavhengige av partier, statlige institusjoner og ikke-statlige organisasjoner.

FAU oppfatter LO som for veike.

Organisasjonens credo er at dersom alle lønnsmottagere fritt slutter seg sammen, vil det være mulig å bygge opp en maktbasis som kan få gjennomslag for foreningens krav ved hjelp av direkte arbeidskamp og aksjoner. FAU vil etablere bedriftsgrupper som er uavhengige av DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund, tilsvarende det norske LO, red.anm.) og av bedriftsråd. FAU oppfatter LO som for veike. I samarbeid med bedriftsfagforeninger skal bedriftsgruppene utarbeide og gjennomføre egne strategier for forbedring og utvikling av arbeidernes livs- og arbeidsforhold ved alle arbeidsplasser.