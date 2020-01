Sol og sorg på Sicilia

SICILIA: Den sør-italienske familien er fortsatt en mektig institusjon. Den glir sømløst inn i mafiaens maktstruktur, med sin familismo amorale. Familien utgjør loven – ikke samfunnsinstitusjonene.

Forfatter: Maike Albath Berenberg Verlag , Tyskland

“For at alt skal kunne forbli som det er, må alt forandre seg.»

Dette berømte litterære sitatet fra en like berømt roman har skapt begrepet gattopardisme: om å late som man vil ha forandring for å beholde status quo. Da forfatteren av Il gattopardo (Leoparden) døde, hadde han ikke utgitt noe som helst. Fyrst Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896–1957) opplevde aldri sin egen verdensberømmelse. Manuskriptet hans ble avvist av forleggere to ganger, og bare takket være Lampedusas standhaftige enke så denne ekstraordinære dokumentasjonen av et samfunn i oppløsning dagens lys.

Handlingen foregår på Sicilia i forbindelse med Italias Risorgimento – bevegelsen for et samlet Italia, anført av hærfører Giuseppe Garibaldi. Forfatteren utleverer seg og sine med all den innsikt og sanselighet livet ga ham stoff til. Han var et barn av sin tid, en aristokratisk dagdriver som kunne støtte seg på oppfatningen at det å tjene penger var noe ufint, noe for tjenerskapet. Dermed kunne han vie seg helt til studier av kultur, språk og litteratur. Da han i 1943 opplevde bombingen av familiepalasset i Palermo, inspirerte sjokket ham til å starte sitt memento-prosjekt: å skrive ned alt som forsvant for hans øyne. Sørgelig nok opplevde han verken sin egen suksess med Leoparden eller Luchino Viscontis spektakulære filmatisering fra 1963.

Sorg og lys

Maike Albath, prisbelønt tysk litteraturkritiker og Italia-kjenner, vandrer gjennom Sicilias litterære og politiske landskap i boken Trauer und Licht (Sorg og lys). Hun gir rikelig plass til fenomenet Lampedusa og samtidig til det faktum at litteratur på dette avsondrede stykket Italia, invadert og erobret fra så mange kanter gjennom historien, får en spesiell betydning. Et finne-seg-selv-prosjekt på alles vegne; noe en annen av Sicilias store forfattere bearbeidet i skrift så vel som i liv: Luigi Pirandello (1867–1936) er ansett som en av det 20. århundres største dramatikere og mottok Nobelprisen i litteratur i 1934. Hans bakgrunn fra gruvemiljø kunne neppe stått i større kontrast til Lampedusas adelige kokong og førte ham naturlig inn i sjangeren sosialrealisme.

«Det mest revolusjonære man kan gjøre på Sicilia, er å følge loven og straffe forbryterne.» Dommer Giovanni Falcone

Pirandellos ungdommelige begeistring for Mussolinis fascisme må ses i sammenheng med samfunnets oppløsningstilstander og behovet for den sterke mann. Han tok senere klart avstand fra Il Duce.