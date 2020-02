KOLONIALISME: Dorothee M. Kellous dokumentar er et smertefullt dykk ned i de fortiede fortellingene fra Algeries åtte år lange frigjøringskamp fra den franske kolonimakten.

In Mansourah You Separated Us Dorothee Myriam Kellou (Danmark, Algerie, Frankrike)

Å fornekte deler av historien er en velkjent del av det å etablere en nasjonal identitet. Graden av fornektelse avslører hvordan det egentlig står til med demokratiet og den kulturelle toleransen i samfunnet. I dagens Frankrike utgjør den algeriske frigjøringskrigen (1954–1962) stadig et av de sorte hullene i landets selvnarrativ. Med det som bakteppe har ethvert bidrag til å bringe temaet på bane en iboende verdi. Filmfestivalen Vision du Reel i Nyon – som årlig styrker sin posisjon i det internasjonale festival-landskapet – fortjener honnør for å vise filmer som nettopp tar for seg disse sorte hullene.

Filmskaperen Dorothee Myriam Kellou vokste opp i Nancy, med en algerisk far (Malek) som aldri ville snakke om fortiden. Malek blir en representant for de mange som bidrar til å sementere den offisielle linjen, tausheten, til og med når de blir direkte konfrontert med historiens brutale fakta. Men en dag finner han fram noen gamle dokumenter fra Algerie – og viser dem til datteren.

Den algeriske frigjøringskrigen utgjør stadig et av de sorte hullene i Frankrikes

historie.

En av drivkreftene i In Mansourah You Separated Us er å finne de bakenforliggende årsakene til den rungende tausheten som til og med øyenvitner møter temaet med. Den første forklaringen vi får, er frykt: Faren innrømmer at statuen som ble reist til minne om den franske krigshelten i Algerie, Jean Pierre Hippolyte Blandan# (i parken Sergent Blandan i Lyon), skremmer vettet av ham hver eneste morgen når han passerer den på vei til jobb.

Omplasseringspolitikk

[ntsu_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=4X1HXY7H9pY

Kellou overbeviser faren om å bli med på en reise bakover i tid for å besøke ruinene av barndomshjemmet hans samt de gjenværende innbyggerne i landsbyen Mansourah, sør i fjellområdet Kabylia, og omkringliggende landsbyer – steder han aldri har dratt tilbake til etter frigjøringskrigen.

Under krigen ble over 3,5 million algeriere fordrevet fra sine hjem, noe som på det tidspunktet utgjorde over halvparten av befolkningen i de landlige områdene. Av disse ble 2 350 000 tvangsflyttet til «konsentrasjonssentra» opprettet …