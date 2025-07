Smaken av Kyiv

UKRAINA / Hvordan kan man tenke når man er omgitt av eksplosjoner? I Kyiv eksisterer det normale og det unormale side om side. Her har UNESCO rapportert om minst 670 ødelagte kultursteder, inkludert 145 religiøse og 238 av historisk/kunstnerisk betydning. På denne undersøkende reisen møter vi europeiske intellektuelle ved fronten. Hvordan kan man bevitne og dele deres virkelighet?

25 april 2025, Italias frigjøringsdag, reiste kurator Sofia Baldi Pighi (se hennes essay her) og jeg til Ukraina på invitasjon fra Vidnova Placements. Ruten vår gikk via Warszawa, etterfulgt av en lang tur på nattoget til Kyiv, en sterk påminnelse om grensens skjøre karakter, preget som den var av soldater som kom inn om natten, og langvarige passkontroller. Invitasjonsbrevet vårt, som var rettet til sjefen for Ukrainas statlige grensevakttjeneste «Insha Osvita», ba om enklere passering for oss, utenlandske intellektuelle, slik at vi kunne fremme bånd med det ukrainske kunstmiljøet, bevitne og dele deres virkelighet.

Historien utspiller seg i nærheten

Før ankomst lastet vi ned Air Alert, en app som varsler om bombeangrep i nærheten – en urovekkende kontrast til vår vanlige bruk av apper for sosial kontakt eller budlevering. Vi følte de hyppige vibrasjonene i telefonen som signaliserte droner og ballistiske missiler over Kyiv – som en surrealistisk film. Men det var en barsk og skremmende virkelighet. Da vi krysset grensen, la . . .

