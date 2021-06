Slik Gunda ser verden

En lavmælt svart-hvitt dokumentarfilm om den norske purka Gunda fra Grøstad gård går sin seiersgang verden over. Anmelderne er fulle av lovord, publikum begeistret, og etter å ha blitt vist på den ene prestisjefylte filmfestivalen til den andre ble Gunda nominert til en Oscar. Ei purke fra Vestfold var nær ved å bringe hjem første Oscar for en norskprodusert dokumentarfilm. Men hva er det egentlig med Gunda som berører så sterkt? Hvordan kan et langsomt og dvelende portrett av en avlsgris få så enorm appell?

Filmen om Gunda starter med et presist skåret bildeutsnitt hvor vi ser henne ligge langflat og tung i høyet, med hodet stikkende ut av åpningen i bingen. Umiddelbart blir man oppmerksom på dyrets ro og påfallende skjønnhet der det ligger, med trynets vakkert buede nesegrev, og de store ørene. Grisen hviler tilsynelatende, puster tungt og avslappet, men snart forstår vi at hun nettopp har vært gjennom fødselen av et stort kull grisunger. De skjøre og stavrende krabatene kommer én etter én til syne bak henne. Bildekomposisjonen, med statisk kamera og høy fotografisk kvalitet, skaper en slags titteskapeffekt. Samlet sett oppleves filmen som en montasje av hemmelige vinduer inn til et ukjent univers som gradvis blir synlig for oss.

Kunsten «å se»

Hvorfor se på dyr? Det spørsmålet stilte den legendariske kunstkritikeren John Berger i sitt essay fra 1977 med samme tittel, Why Look at Animals >(Penguin, 1980). Måten vi mennesker forstår oss selv på i forhold til naturen, forsterkes og opprettholdes av kulturelle fortellinger, mente Berger. En allerede eksisterende avstand konstitueres gjennom måten vi ser på, og ikke minst gjennom det vi aldri får øye på fordi vi av kulturelle årsaker har vendt blikket bort. Hele sitt forfatterskap var Berger opptatt av å fremme bevissthet rundt de mange faktorene som påvirker oss når et narrativ blir til. Framfor alt var han interessert i spørsmålet: Kan vi se verden på en annen måte enn det vi gjør?

Regissøren bak Gunda, den russiske filmskaperen Viktor Kossakovskij (f. 1961), vokste opp som bygutt i St. Petersburg. Men vinteren da han var fire år, bodde han i noen måneder hos slektninger på landet. Det var iskaldt, så kaldt at den vesle grisungen på gården ville ha frosset i hjel om den måtte være ute. Dermed fikk den for en periode flytte inn i hovedhuset sammen med familien. Grisungen, Vasja, ble raskt Viktors beste venn. De lekte hele dagen. Men da nyttårsfeiringen kom, oppdaget gutten til sin store forskrekkelse at det var Vasja som ble servert til festmiddag. Han ble sønderknust, og opplevelsen skulle endre synet hans på forholdet mellom mennesker og dyr for resten av livet.

Som voksen har Kossakovskij laget et stort antall dokumentarfilmer, men drømmen om en film som skildret dyrenes perspektiv, skulle bli den vanskeligste å realisere. Kossakovskij nektet nemlig å lage veganerpropaganda eller en sentimental film som menneskeliggjorde og romantiserte dyr. Han ville heller ikke fokusere på dyr som i menneskets blikk allerede er søte og elskelige, slik som pandabjørner og delfiner. Det Kossakovskij ville, var å lage en film om noen av de skapningene vi deler jorden med, men som vi vanligvis ikke ser, og dermed heller ikke bryr oss om. Ved at filmpublikummet ble brakt tett på disse dyrene, ville kanskje refleksjonene komme av seg selv: Hvorfor er livet deres så fremmed for oss? Hvordan har det blitt slik? Men finansieringen uteble. Hele tre tiår tok det før et produksjonsselskap forsto Kossakovskijs prosjekt og endelig fattet interesse.

Hva er en gris?

Verden huser 654 millioner griser, likevel eksisterer de skjult for oss. Vi er kjent med grisen som sjablong og idé, som om dyret var en slags endimensjonal strektegning med krøllhale. Men en slik forståelse eksisterer helt uten noen form for forbindelse med hva en gris egentlig er. For hva er en gris før den blir pølse med lompe, fiolinstreng, skinnet i en amerikansk fotball eller komponenter i stearinlys, fargeblyanter og linoleumsgulv?

Vi lever fortsatt av dem, men vi lever ikke lenger sammen med dem

Griser regnes for å være blant verdens mest intelligente dyr. De er sosiale, lærer av hverandre, har langtidshukommelse, har et bredt følelsesspekter og kan sanse om et menneske vil dem godt eller vondt. En gang var grisene ville, men i dag får de aller færreste av dem gå fritt ute slik som Gunda; rote nysgjerrig i jorden med nesegrevet, kjøle ned kroppen i gjørme når de trenger det, eller spise planter de selv finner. Det beste argumentet for å ta vare på en gris er selvsagt grisen selv. Men om grisens liv ikke lenger har noen selvstendig verdi, om grisen er fratatt sin egenverdi som en konsekvens av kulturelle forestillinger og kun er interessant for oss i form av sin nytteverdi, er dette argumentet likevel ugyldiggjort. Fraværet av fysisk og sanselig forbindelse til maten vi spiser, kan i ytterste konsekvens gjøre dyrevelferd til en abstrakt problemstilling.

Selv om det sannsynligvis alltid har eksistert en grad av dualisme i forholdet mellom menneske og natur, var forbindelsen en gang mye tettere. I tidlige kulturer var dyr og dyresymboler allestedsnærværende i både mytologi, språk og tenkning. Ifølge Berger så hinduistene for fire tusen år siden for seg jorden båret på ryggen til en elefant og elefanten balanserende på en gigantisk skilpadde. I dag er både skilpadder og elefanter blant verdens mest truede arter; elefantene på grunn av habitatdestruksjon og elfenbensindustri, skilpaddene på grunn av menneskets begjær etter eggene, kjøttet, skinnet og skallet deres. Dermed skulle antropocen tilføre en ny betydning til hinduistenes bilde: Vekten av menneskenes verden på dyrenes rygger ble en dag for tung.

I Hvorfor se på dyr beskriver Berger hvordan mennesket, i samme øyeblikk det hevet seg over naturen, ble en trussel mot dyrs mulighet til å eksistere fritt og uavhengig av oss. Målt i biomasse utgjør mennesket i dag en tredel av alle pattedyr, mens landbruksdyrene våre fyller de siste to. 96 prosent av alt biologisk liv på kloden består altså av enten mennesker eller dyrene vi har avlet frem. Samtidig har de fleste av oss flyttet bort fra dyrene og inn til byene. Vi lever fortsatt av dem, men vi lever ikke lenger sammen med dem, tvert imot blir de brakt oss som ferdigproduserte ressurser fra en periferi vi på mange måter har mistet kontakten med. Denne avstanden mellom natur og kultur sosialiserer oss ut av den økologiske sammenhengen vi egentlig inngår i. Vi har gjort dyrene til slaver, hevder Berger. Såpass kraftige påstander vil nok mange motsette seg: Et dyr kan ikke være en slave. Men ser vi på definisjonen av ordet slave – som betyr å være eid av en annen, tvunget til å adlyde vedkommende og kun anerkjent i kraft av sin instrumentelle funksjon – så er begrepet kanskje ikke så misvisende likevel.

Hva ser et dyr når det betrakter menneskeheten?

I filmen om Gunda gir Kossakovskij grisen sitt uforbeholdne fokus og filmer henne i øyehøyde. Purkas blikk streifer flere ganger kameralinsen. Hun ser på oss. Et dvelende, fokusert blikk. Det er umulig å vite hva hun tenker, så klart, men et fokusert blikk avslører indre liv. Bak øynene er selve hemmeligheten Gunda.

Et av John Bergers hovedpoenger er at vi, ved å møte dyrets blikk og dvele ved det, ikke bare potensielt reetablerer en glemt og strukturelt brutt forbindelse mellom menneske og dyr, men blir bevisst oss selv i dyrets øyne, og følgelig også hva vi gjør mot det.

Kossakovskij nektet nemlig å lage veganer-propaganda eller en sentimental film som menneskelig-gjorde og romantiserte dyr.

Kossakovskijs eget blikk som filmskaper er også interessant i denne sammenhengen. Selv uten noe klart narrativ, fortellerstemme eller musikk eksisterer det et noe Kossakovskij ønsker at vi skal se i filmen om Gunda, og dette noe har forankring i det han selv har sett og erfart. Uten sin barndoms vennskap med grisungen Vasja, ville Kossakovskij vært i stand til å betrakte Gunda på den måten filmen bærer vitne om? Eller kanskje mer presist: Ville han overhodet fått ideen til en slik film, og i tillegg holdt fast på den gjennom tre tiår med avslag fra produksjonsselskaper?

Både innen vitenskapsfeltet og kunstfeltet tar stadig flere fagfolk til orde for at menneskenes kulturelt produserte fortellinger om seg selv er til hinder for et nødvendig skifte i naturens og det biologiske mangfoldets interesse. Myten om mennesket som nærmest uavhengig av og hevet over det globale artsmangfoldet har vist seg fascinerende seiglivet. På den ene siden vet vi at mennesket ikke kan eksistere uavhengig av naturen, på den andre siden har forestillingen om at vi kan det likevel, fått stå så å si uutfordret siden industrialismen på 1800-tallet. Måten vi behandler naturen på, har jo ikke forandret seg, snarere har den blitt verre. Den svenske fysikeren, forfatteren og sivilisasjonskritikeren Helena Granström beskriver i Det som en gång var >(Natur & Kultur, 2016) menneskets rovdrift på naturressurser kan betraktes som strukturell vold i to ledd: først i form av selve ødeleggelsen, og deretter gjennom vår massive likegyldighet for å ha begått den. Historiske og økonomiske strukturer føder bestemte kulturelle narrativer, som igjen leder til politiske beslutninger, som i sin tur opprettholder de samme strukturene – og hele denne loopen konstituerer sivilisasjonens definerende fortelling. Sivilisasjonen er slik sett et intrikat nett mennesket selv er fanget i, siden alle aspekter ved den er skapt av oss. At forestillingen om menneskets overlegenhet fortsatt består, skyldes kanskje at erkjennelsesøyeblikket blokkeres av sivilisasjonsprosjektet og alt det vi har bygget opp. Sannheten har for høy kostnad, selv når den er vårt eneste håp.

Det siviliserte menneskets paradoks er at det definerer seg selv som motsatsen til barbaren, samtidig som sivilisasjonen, sett fra et naturperspektiv, på mange måter er bygget på strukturelt barbari. Men hvordan vi forholder oss til fortellingen om vår egen fremferd på jorden, vil bli avgjørende for historiens utfall. Utfordringen er bare at mennesker også har full kontroll over historiefremstillingen. Siden fortellingens ofre, altså dyrene og naturen, er fratatt all agens (fra latin agere, å handle), står vår fortelling uutfordret. Dermed blir vi fri til å undergrave de etiske problemene ved våre handlinger, og etter alt å dømme er vi svært tilbøyelige til skjønnmaling og historieomskriving. Klima- og naturkrisen er i så måte altså like mye en erkjennelseskrise. I vårt eget blikk er vi fremdeles fortellingens helter. Fortsatt dominerer troen på menneskets overlegenhet og skaperevne som så grenseløs at den vil kunne redde oss ut av enhver ulykke vi selv har forårsaket. Men ikke engang menneskeheten kan sprenge grensene for sin egen verdens ytterkanter.

Et møte med det tapte

For at vi skal få til en samfunnsomveltning i naturens interesse, er det stadig mer som peker mot at det er måten vi forstår oss selv på i relasjon til naturen, som må endres først. Denne forskyvningen er på mange måter en umulighet, ettersom mennesket ikke kan forlate sitt eget utgangspunkt som nettopp menneske. Like fullt er det en umulighet vi bør strekke oss mot. Både biologer, klimaforskere, kunstnere og kunstteoretikere argumenterer nå for det ikke-antroposentriske perspektivet. Dette synet er blant annet fremmet av kunstteoretikerne Donna Haraway i Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene (Open Humanities Press, 2015) og Una Paul-Choudhury i Face to face in the Arctic with a terrifying new sublime (Sumit, 2016). De fordrer at vårt menneskelige utgangspunkt forankres i en mer holistisk forståelse av biologisk sameksistens. Både Haraway og Paul-Choudhury argumenterer for at et perspektivskifte mot ikke-menneskelige interesser er nødvendig for å kunne gjennomføre et økologisk skifte som, i siste ende, vil være i vår egen interesse også. Dette kan for eksempel innebære dramaturgiske grep hvor man forsøker å innta dyrs eller organismers perspektiv eller posisjon, eller at man fjerner mennesket som premissgiver for fortellingen. I Gunda benytter Kossakovskij begge disse grepene. Gunda er filmens ubestridelige subjekt. I kraft av sin individualitet anerkjennes ikke bare hun, men også hennes særskilte perspektiv på omgivelsene. Det er mye på grunn av dette at Gunda blir så levende for oss. Men ikke bare, for at vi innstiller oss på dyrenes eget tempo, er åpenbart et bevisst valg: Kameraet dveler ved små hendelser og detaljer, ting får ta den tiden det tar, vi må tilpasse oss. Siden filmen insisterer på langsomhet og krever vår aksept av den, justerer vi gradvis måten vi ser på. Dette bringer oss til det tredje og viktige grepet Kossakovskij benytter, nemlig det å dvele.*

Kan vi se verden på en annen måte enn det vi gjør?

I Building, dwelling, living. How animals and people make themselves at home in the world (Routledge, 2000) drøfter den britiske professoren i sosialantropologi Timothy Ingold forholdet mellom det å dvele og det å skape eller konstruere. Tittelen henviser til Martin Heideggers legendariske tekst Bauen, Wohnen, Denken (1967, engelsk Building, Dwelling, Thinking 1971) – der Ingold bygger videre på Heideggers kritiske analyse av modernismens skyggesider. Begrepet «dvelen», oversatt fra engelsk dwelling, må her forstås som en tilstand av oppmerksom iakttakelse og refleksjon, et forstadium til det å skape noe. Opprinnelig fant prosessen sted med naturen som utgangspunkt. Det var naturens formasjoner, logikker, materialer og teksturer mennesket en gang studerte før vi trakk nye slutninger, fikk nye ideer eller gjorde nye oppdagelser. Men når mennesker i dag omformer og konstruerer vår verden, gjør vi det ikke lenger med naturen som utgangspunkt, men med utgangspunkt i det vi allerede har bygget og formet, altså våre egne komplekse samfunn, teknologier og infrastrukturer. Dermed beveger vi oss lenger og lenger bort fra naturens premisser. Denne splittelsen er på sett og vis en uunngåelig ringvirkning av modernismen, likevel har den fundamentale konsekvenser. Kløften mellom natur og kultur har ført til at mennesket nå nærmest eksisterer i en tid vi selv har produsert, et stadig økende tempo av bygging og produksjon som akselerer jevnt – på bekostning av naturens behov for å heles og restituere seg selv. Spørsmålet er om vi, ettersom vi ikke lenger tar oss tid til å dvele eller reflektere over omkostningene av det vi produserer, overhodet er i stand til å ta inn over oss hvilke konsekvenser denne produksjonen har.

Å dvele, og å se på nytt

Berger, Ingold og Kossakovskij møtes i det at de alle tre anser forbindelsen mellom betraktning og verdi som helt essensiell. Vi mennesker er først og fremst nysgjerrige på det vi tillegger verdi, men det vi tillegger verdi, er samtidig kulturelt betinget. Sannsynligheten er for eksempel stor for at de fleste av oss ikke går rundt og er fryktelig nysgjerrige på griser. Vi mennesker er sjelden nysgjerrige på det vi kulturelt sett ikke anser som særlig verdifullt, men vi kan lett bli nysgjerrige, gjennom å dvele ved det vi ser. Det er altså høy sannsynlighet for å bli både fascinert og fylt av en ny form for respekt og anerkjennelse av grisens vesen om man tar seg tid til å dvele ved den i én time og trettitre minutter. Kanskje er denne prosessen, som formulerer naturens verdi på nytt, et alternativ til det rådende? Er det kanskje dit vi må?

Vi lever i en verden skapt av mennesket. Men høyere og høyere roper jorden til oss: Jeg er ikke deres. Behovet for å reintegrere mennesket som en del av naturens kretsløp, og ikke som en instans som er hevet over det, er prekært. Fortellingen om menneskene må endres, og den nye fortellingens fundament må bli at vi er like prisgitt jorden som jorden er oss. Dermed vender vi tilbake til John Bergers spørsmål: Kan vi se verden på en annen måte enn det vi gjør?

Forholdet mellom det vi ser og de vi vet, er aldri avklart, hevdet Berger. I den formuleringen ligger kanskje et snev av håp. Filmen om Gunda har for eksempel på grunn av sine filmatiske og kunstneriske kvaliteter blitt en bro som rekker over den høye muren vi har latt bygge mellom sivilisasjon og natur. Etter filmen ser vi verden litt annerledes. Men for hvor lang tid? Med alle sine kvaliteter er den jo likevel bare én film mot det store narrativet som er den markedsliberalistiske fortellingen som gjennomsyrer våre samfunn. I dét eventyret drømmer vi om den materielle rikdommen – ikke naturrikdommen. Her er det skyskrapere, ikke fjell, som er storslått. Her har en vakker og levende gris blitt forvandlet til en vakuumpakke koteletter i en frysedisk – blant hundrevis av andre identiske koteletter.

Men om vi i større grad begynner å utfordre betingelsene som former våre blikk, hvordan vil dette over tid kunne endre vår måte å se på? Ifølge Berger og Ingold, har ikke vi mennesker skapt vår verden slik den er i kraft av vår natur som art, men i kraft av våre forestillinger om hva som er mulig. Hvor mye er det ikke da, i naturens verden, vi mennesker kan betrakte på en helt annen måte og ut fra helt andre premisser? Blikket vårt på naturen kan endres, og et slikt endret blikk, kan igjen forandre verden. Men vi trenger flere fortellinger som Gunda, mange flere. Så mange at vi aldri vil kunne vende blikket bort igjen.

* Begrepet dvelen (dwelling) er vanskelig å oversette helt presist, siden Ingold baserer seg på både Heideggers begrep buan (å dvele) og Jakob von Uexkülls Umwelt (introdusert i teksten Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, 1934).

