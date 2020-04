Skrønemakeren Joe Biden avkles

Et av områdene USAs medier er svært gode på, er kartlegging av de folkevalgtes tidligere adferd, standpunkter, initiativ og stemmegiving. Fortiden innhenter gjerne kandidatene – spesielt i tiden opp mot et valg. Og den amerikanske presidentkandidaten Joe Biden er ikke noe unntak. At mye av denne informasjonen knapt dekkes av ledende medier i dag – i USA som i Norge – er påfallende. Men hva slags informasjon snakker vi om?

I 1987 ble det avslørt at Joe Bidens drivende gode taler var ren avskrift fra talene til John Kennedy, Robert Kennedy og britiske Neil Kinnock – svært naivt ettersom det var lett for mange skoleelever – ikke bare i USA – å kjenne igjen sitatene fra andres presidentinnsettelse og valgkamper. Pinlig, men ikke kriminelt. Biden var tatt med buksene nede og måtte trekke sitt kandidatur.

Men denne lemfeldige omgangen med sannheten er ikke noe unntak i Bidens politiske liv. Intercepts stjernerporter Mehdi Hasan satte nylig søkelyset på Bidens lettvinte omgang med sannheten, hans skryt og skrøner.

At den snart 78 år gamle politikeren – som har sittet 36 år i Senatet – er kjent som en skikkelig kløne (det har gitt ham tilnavnet «Gaffe-Joe»), er så sin sak. At han glemmer tid og sted, tror at det er senatsvalg eller oppgir bankkode i stedet for bankkontonummer fra talerstolen, får så være. At han heller ikke virker særlig våken eller mentalt til stede, kan Hasan også akseptere.

Men Hasan tar for seg noen godt underbygde eksempler på regelrett løgn og oppspinn: Biden refererer ofte til den ærerike opplevelsen av å ha blitt arrestert i Soweto-slummen i Sør-Afrika på vei til å treffe den fengslede Nelson Mandela. Problemet var at Mandela da satt på fengselsøya Robben Island («Robin Island», som Biden kaller den), 140 mil lenger sør.

– Mandela takket meg senere, hevdet Biden. Arrestasjon og takk var imidlertid rent oppspinn, sier Hasan. Biden innrømmet at han «ikke var blitt arrestert, bare hindret i å gå dit han ville» til CNN 28. februar i år.

Biden skrøt også om sine opplevelser under borgerrettskampene i sørstatene – blant annet i de ikoniske Selma-marsjene. Problemet var at han slett ikke deltok i marsjene. Han var aldri der, noe han innrømmet på en pressekonferanse i Washington høsten 1987. Rent oppspinn igjen, sier Hasan.

Mediene er nådeløse når gravejournalistene lukter blod. Og Hasan viser at som leder av utenrikskomiteen var Biden en viktig støttespiller og spydspiss for Bushs løgnbaserte krigføring mot diktator Saddam.

«Jeg var imot krigen i Irak», hevder Biden. Men Hasan og mange opptak fra TV-kanalen C-span avslører at Biden ikke bare støttet krigen, men faktisk var en av de store pådriverne bak den amerikanske invasjonen.

«Ja, jeg ble lurt av presidenten, men endret standpunkt straks invasjonen begynte», korrigerte Biden. Men så sent som 31. juli 2003 kalte han Bush «en modig og populær leder», og holdt en flammende tale til støtte for presidentens krigføring. Enda et eksempel på Bidens mange fordreininger av sannheten, mener Hasan. Tidligere stabssjef for utenriksminister Colin Powell, Lawrence Wilkerson, går enda lenger og mener at Bush neppe ville fått med seg Senatet på eventyret i Irak hvis det ikke hadde vært for Biden.

Bidens løgner kan ikke måle seg mot Donald Trump og hans 16 000 løgner som (så langt) er påvist under presidenttiden. Men det er alvorlig nok til at vi ikke kan stole på mannen, mener Hasan.

Biden er en reaksjonær politiker

I valgkampen vil Biden gjerne oppfattes som en erfaren progressiv politiker, en vennlig eldre mann som har tid for en gutt som stammer, tar omsorgsfullt rundt kvinner og er populær blant minoritetene. Og det er liten tvil om at Bidens visepresidentstilling under Obama har gjort ham kjent og populær blant svarte velgere. Men den svarte borgerrettsaktivisten og filosofiprofessoren Cornel West beskriver Biden som en politiker «med svarte velgere uten svart politikk».

Arianna Huffington, grunnlegger av nettavisen Huffpost (tidl. Huffington Post), mener Biden langt fra er den lille manns forsvarer. Hun har langet ut mot Bidens støtte til kredittkortselskapene ved loven som begrenser vanlige folks rett til konkursbeskyttelse. Loven kunne vært skrevet av kredittkortselskapene selv, har Huffington hevdet.

Er dette mannen USA ønsker?

En svært omfattende og dokumentert beskrivelse av politikeren Biden kommer fra Pulitzer-prisvinneren Chris Hedges, tidligere leder for New York Times’ Midtøsten-kontor. Hans punkter utgjør et drepende bilde av den tidligere visepresidenten. Ved å stemme på Joseph Biden støtter du, hevder Hedges:

ydmykelsen av kvinner slik Anita Hill opplevde med Biden under en høring

arkitektene bak de evige krigene i Midtøsten

apartheid-staten Israel

etterretningstjenestens omfattende overvåkning av borgerne og fjerning av prinsippet om en rettferdig rettsprosess og habeas corpus

kraftig innstramming i helse- og sosialutgifter

nedbygging av velferdsstaten og kutt i trygdeordningene

NAFTA-avtalen og frihandelspolitikken, en avindustrialisering av USA, lønnskutt og utsetting av hundretusenvis av arbeidsplasser til lavlønnsland i Kina og Vietnam

en tøffere rettsstat med dobling av antall fengslede, lengre fengselsstraffer og kraftig utvidet bruk av dødsstraff

økt bevæpning av politiet og straffefrihet for politiets overgrep mot svarte fattige

motstand mot en ny, grønn politikk og innvandringsreformer

begrensning av kvinners rett til abort

frislipp av bankene og fjerning av Glass-Steagall-loven som begrenset bankenes finansspekulering

forsikringsselskaper og farmasøytisk industri på bekostning av allmenne helsetjenester

kraftig økning av militærbudsjettene

oppheving av begrensingene i valgkampbidrag fra bedrifter og velstående

Kritikerne av Biden er mange, og kritikken er for godt begrunnet til å bli avfeid som bakvaskelser eller konspirasjonsteorier. Bildet som tegnes, er ikke flatterende. Er det denne Biden USAs velgere ønsker i Det hvite hus?

Biden selv mener at flere av disse anklagene fra Hedges, Huffington, Hasan, West og Wilkinson om hans løgner og politikk er ubegrunnet eller hører fortiden til.

Det forestående valget vil vise om velgerne er enige med ham.

(Kilder: C-span, YouTube, HuffPost, Truthdig, Information Clearing House, The Intercept, CNN, Washington Post, Dr Cornel West om Biden på Fox News)