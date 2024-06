Skrekken i Gaza fører folk til vanvidd

REPORTASJE / NY TID rapporterer fra innsiden av Gaza. Og hva mener Hamas om hva som har skjedd?

På Al-Najjar-sykehuset i Rafah, som er en liten by sør på Gazastripen, kan man døgnet rundt høre mødre gråte over sine døde sønner som følge av israelske angrep. Dette selv om Rafah er den byen som har minst andel i angrepsomfanget og antall døde siden starten på aggre-sjonen mot Gaza, som har pågått i 30 uker.

Siden 7. oktober 2023 har Rafah vært bosted for rundt 1,4 millioner mennesker på flukt fra andre byer langs den egyptiske grensen. Sørgende familier fra Gaza har stimlet sammen på sykehusene og i ambulansene for å se til sine kjære.

I sykehuskorridoren

Maysoon Abu Jazar (62) roper: «Farvel, min sønn, vi ses i himmelen, kjære» da hun går forbi i sykehuskorridoren. Hun sørger over sin 23 år gamle sønn Mustafa, som ble drept i et israelsk F-16-angrep mot et toetasjes hus som var tilfluktssted for fordrevne sivile fra den ødelagte byen Khan Yunis. Det samme angrepet resulterte i ytterligere fire dødsfall og syv skadde i begynnelsen av mai.

Du kan kjenne lukten av død så snart du kommer til Khan Yunis sør i Gaza, av mange omtalt nå som en ‘spøkelsesby’.

«Jeg tror ikke jeg kan fortsette dagen som normalt», sier . . .