KRONIKK : De nye AMS-strømmålerne forurenser strømnettet i huset med mer «skitten strøm» enn gamle målere.

Skrevet sammen med Else Nordhagen, dr. scient. i IKT

En fersk teknisk rapport viser at de nye strømmålerne som er plassert ut i Norge, i hjem og på arbeidsplasser, forurenser strømnettet i huset med mer «skitten strøm» enn gamle målere, og kan være et helseproblem. Selv når radiosenderne i dem er fjernet.

«Skitten strøm» er et bransjeuttrykk for flere typer elektrisk støy som sprer seg gjennom strømledninger og i elektromagnetiske felt rundt dem. Firmaet EMF Consult AS har testet mengden skitten strøm fra et 20-talls målere produsert fra 1985 frem til i dag, og konkluderer i rapporten at nye målere lager mer skitten strøm enn eldre modeller. «Mengdene skitten strøm er særlig vesentlige ved frekvenser som ligger utenfor de som testes for CE-merking, som er EUs sertifiseringsordning.» Det skriver kybernetikk- og elektroteknikkingeniør Odd Magne Hjortland, . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)