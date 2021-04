327 tettpakkede sider på fransk om ekteskapsbrudd i Nigers hovedstad Niamey blir neppe en bestseller i Norge. Det er trist – for her er det mye å lære og mye å undre seg over.

Jeg visste ikke at skilsmisse er like vanlig i Niger som i Norge: 40–50 prosent av ekteskapene går i oppløsning. Utroskap er en av grunnene som legges til grunn i begge land, men der slutter også likhetene.

Niger er ifølge Les ruptures conjugales en Afrique subsaharienne musulmane det landet i verden hvor kvinner har høyest fruktbarhet. I gjennomsnitt føder hver kvinne 6,5 barn. Det er en nedgang siden år 2000, da fruktbarhetstallet var 7,7. Til sammenligning ligger vi i Norge nå på 1,5 barn per kvinne.

. . .

