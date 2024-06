Skamløs kunnskapsrikdom

Tanken fødes i munnen Redigert

TIDSSKRIFT / Trues tidsskrifter som en del av den litterære offentligheten av å bli utradert? Den utprøvende kritikken, den som våger å være selvstendig litteratur, våger å være selvrefererende, innoverskuende og selvimpliserende.

Tidsskrifter er gøy! Tidsskrifter som sopp i skogen: De skyter opp på de merkeligste steder og kan ha de underligste smaker. De kan også gi deg en kraftig og uventet rus. Mange forfatterne har debutert med et dikt eller et essay i et tidsskrift før de kom ut med sin første bok. Og mange forfattere fikk gjennom tidsskriftarbeid sine første litterære kolleger til å krangle og til å samarbeide med.

Boken Tanken fødes i munnen er laget som en samtale over fire dager av Daniel Ginsby og Audun Lindholm, der Morten Langeland og Susanne Christensen kommer på besøk. Diskusjonene dreier seg i stor grad hvordan essayet har blitt innlemmet som en del av den moderne romanen – og at det er nettopp tidsskriftet som har bidratt til å gi essayet plass i moderne litteratur. Audun Lindholm sier blant annet: «[L]ydhøre essays kan være i berøring med forbløffende mye både ute i verden og nede i . . .