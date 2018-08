Sikrere betaling gjennom blockchain

Det svenske startup-selskapet Cinezen Blockchained Entertainment baner vei for de første verdensomspennende avtalene for Video on Demand (VOD)-tjenester, som tar i bruk blockchainteknologi for å sikre og forenkle betalinger basert på kryptovaluta.

Cinezen Blockchained Entertainment hevder deres komplekse matematiske algoritmer skaper et system som ikke kan korrumperes.

Avtalene ble signert under filmfestivalen i Berlins European Film Market (EFM) og skiller seg fra tradisjonelle VOD-tjenester. Cinezens system går utenom royaltyutbetalinger og fakturering ved at hver innholdsleverandør inngår i et blockchainnettverk med umiddelbar tilgang til sikre transaksjonsdata. Selskapene som har sikret seg tilgang til Cinezens BVOD-tjeneste inkluderer LA-baserte Flexymovies, Danmarks Level K og Moskvas Antipode Sales. De har også fått med seg Film-expert Group, Celluloid Dreams og Rewind fra Italia, Go2Films (Israel), LOCO Films (Frankrike), TriCoast Films (USA) samt mange flere distributører fra England, USA, Japan og Skandinavia. Ifølge Cinezen står andre avtaler for tur etter at BVOD-tjenesten deres vekket betydelig interesse under EFM.

Basert på kryptovalutaer

Blockchainteknologi – som mange assosierer med kryptovalutaer som Bitcoin – brukes i Cinezens system for å håndtere en av de vanskeligste og mest vedvarende problemene filmindustrien står overfor, nemlig mangel på tillit og åpenhet. Cinezen tar i bruk en såkalt «tillitsløs» modell. Denne ser bort fra behovet for tillit mellom partene, ettersom alle dataene innen blockchain er både gjennomsiktige og verifiserbare. Dessuten blir hver eneste transaksjon lagret i en offentlig regnskapsbok.

Systemet går utenom den tradisjonelle metoden for royaltyutbetalinger og fakturering, hvilket foruten å spare både tid og penger også garanterer at leverandørene mottar det de har krav på via sikre transaksjonsdata.

Sam Klebanov, den Gøteborg-baserte og russiskfødte distributøren, produsenten, administrative direktøren og medgrunnleggeren av Cinezen Blockchained Entertainment, sier at utbetalinger i det nye systemet vil gå direkte fra sluttbrukeren til rettighetshaveren i en omsettelig kryptovaluta via et desentralisert system.

En testversjon ble lansert i mars og skal baseres på ethereum, en av de mest populære kryptovalutaene etter bitcoin. For øyeblikket er den verdsatt til rundt 700 millioner dollar.

