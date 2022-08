Sigøynerterapi

ROM : : Fotografen Harald Medbøes metode ligger mellom motiv og objektiv. (THIS ARTICLE IS ONLY MACHINE TRANSLATED by Google from Norwegian)

«Det er noe med disse evig reisende som alltid har virket tiltrekkende på meg», skriver fotografen Harald Medbøe i sin bok Rrom – sigøynerreiser (Futurum, 2006) og videre at oppholdene blant romer (1) er «som å være i Det ville Østen. For å klare seg, krever det årvåkenhet på en helt annen måte enn her i den regulerte verden». (2) Boken er en roadmovie på jakt etter noe menneskelig, et felles ståsted å forstå, drevet frem av nysgjerrighet og fascinasjon. Bildene er et resultat av kommunikasjon mellom motiv og objektiv. Fotografiet er av stor interesse blant romene. Mange av de avfotograferte ble betalt . . .