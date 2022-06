Shireen Abu Akleh: «Now is the time for your tears» 

Du kjenner kanskje Bob Dylans The Lonesome Death of Hattie Carroll? Om den sorte tjenestepiken som ble drept av rikmannssønnen Zanzinger? For hver urett, plage og skjellsord hun ble utsatt for, gjentar Dylan «le€gg bort lommetørklet ditt, dette er ikke noe å gråte for». Først når morderen får en ubetydelig straff, når selv lovene håner 10-barnsmoren, blir det klart for Dylan: «Now is the time for your tears».

Da den palestinske journalisten Shireen Abu Akleh ble drept 11. mai av en kule rett i hodet – midt mellom den skuddsikre hjelmen med PRESSE på, og den skuddsikre vesten med PRESSE på – trodde du kanskje på den israelske hærens utsagn etterpå om at «det kunne ha vært en palestinsk terrorist som skjøt» eller at Shireen ikke burde vært akkurat der, akkurat da, og at det forøvrig er pressefrihet i Israel? Og du klarte kanskje å fortrenge at Shireen stod med ryggen mot en mur og umulig kunne være skutt av noen andre enn israelske skarpskyttere?

Du har kanskje heller aldri grått over 75 års undertrykkelse og hån av palestinerne – fra Israel og verdenssamfunnet? Eller over den ødeleggende muren som forurenser Palestina mil etter mil? Eller da Haaretz 20. mai fortalte at hjemmet til Mahmoud Anjajari ble revet «av sikkerhetshensyn» etter vedtak i Høyesterett, selv om familien hadde bodd der i generasjoner?

Men så får du høre i Al Jazeera 19. mai at den israelske hæren ikke vil undersøke drapet på Shireen, fordi «folk kunne bli urolige». Da forstår du at pressefolk ikke kan føle seg trygge. Og det går opp for deg at Israel er blitt et rettsløst land.

Da vil du, som Dylan, komme til at nå, nå er det tid for å gråte, «Now is the time for your tears».