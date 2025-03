Sensur fra to kanter

Ytringsfriheten er siste barriere mot mediemogulenes herredømme.

Den 7. januar 2015 slaktet to islamistiske terrorister – brødrene Kouachi bevæpnet med kalasjnikov – tegnere og ansatte i den franske satireavisen Charlie Hebdo, samt politimannen som hadde ansvaret for å beskytte dem. Dette under påskudd av at de hadde fornærmet deres profet. Selv om ingen vil innrømme det, har de dermed demonstrert for fraksjonene i samfunnet som føler seg krenket av enhver kritikk, at de har rett til å sensurere den, eller ta igjen fysisk eller gjennom ondsinnet surr på sosiale medier.

Terrorister vinner da krigen om bildene – der de første ofrene blir satiretegnerne. Denne nye sensuren fra de ‘krenkede’, som blir stadig mer systematisk, følges opp av mediemilliardærene. Med sine milliarder kontrollerer oligarker som Musk, Murdoch, Bezos og Bollorés ikke bare mediene og kultursektoren, men også politikken og samfunnet.

Dette er dessverre ikke noe nytt, men etter Charlie Hebdo-tragedien ser det ut til at vi har passert et punkt der det ikke er noen vei tilbake.

Trump-regjeringen blir støttet av de samme oligarkene som vil bli assosiert med den – for ikke å si at de vil være dens . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram