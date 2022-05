Senfascismen er her

KAPITALISME : Vestens «tynde» fascisme, som Bolt analyserer, er der især, fordi der p.t. ikke er andet. Hvad der dog ikke udelukker, at den en dag vokser sig lige så «tyk» som den russiske og kinesiske fascisme.

Et af problemerne med fascismen er, at der ikke findes nogen «almen fascisme», som muliggør en holdbar definition, dvs. en, der hjælper den interesserede, så den pågældende kan udbryde: «Se, dette er rigtig fascisme!» Der er naturligvis den historiske fascisme fra Mellemkrigstiden, hvor den italienske og tyske dominerede over de andre (spansk, rumænsk osv.), men alle er enige om, at finder vi en fascisme i dag i en eller anden udgave i et eller andet land, så gentager den ikke de to historiske, den italienske fascisme og den tyske nationalsocialisme – f .eks. med uniformerede partimedlemmer, der skal hilse en Duce eller en Fører med en eller anden stereotyp håndbevægelse.

Så fascismediagnosen må altid argumenteres frem: «Dette er sandelig fascisme, for sådan og sådan gør ’den’».

Siri Hustvedts tese

Men fascisme-termen er kommet frem igen i offentligheden, og det med ganske stort eftertryk i begyndelsen af 2021, da den afgående præsident Donald Trump opildnede sine tilhængere til at storme Capitol for at standse den procedure, hvorved resultatet af det afholdte præsidentvalg blev godkendt af Kongressen. . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)