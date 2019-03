Selviscenesættende

film: Cold Case Hammarskjöld Mads Brügger Danmark/Sverige/Norge/Belgia

Fy for pokker … nu ved jeg, at der er en organisation i Sydafrika der hedder SAIMR, South African Institute for Maritime Research. En hemmelig loge, som ifølge filmen var indblandet i mordet på den svenske generalsekretær for FN, Dag Hammarskjöld, i 1961 – hvor hans fly på vej til Congo faldt ned under mystiske omstændigheder. Om hvordan og hvorfor svenskeren, som ville kolonialismen til livs og mødte stor modstand fra hvide i det sydlige Afrika, døde.

Om dette har Mads Brügger lavet en film sammen med Göran Björkdahl, som har undersøgt Hammarskjöld-sagen det meste af sit voksne liv. Det er nærmest blevet en besættelse for ham. Brügger har arbejdet med Björkdahl i seks år på bedste journalistiske vis – og i bedste Mads Brügger film-stil, hvor han er i billedet, spiller den hvide mand med tropehatten, som vil grave resterne af flyvemaskinen op, men ikke får lov, tænder hænder-rystende en cigar, bliver spurgt af Björkdahl hvorfor han ryster på hænderne, «du plejer jo at være en cool fyr».

Deri har svenskeren ret, når Brügger selviscenesættende klædt i hvidt som medlemmerne af SAIMR – får vi at vide – dikterer filmens manuskript til først den ene så den anden sorte sekretær, som ikke blot skriver ned, men også reagerer på oplysningerne om at sorte får indsprøjtninger med aids. «Gruesome,» siger den ene sekretær. Hun har ret, og det er imponerende og rystende, hvad de to graver op af informationer og vidnesbyrd fra mennesker, som tør stå frem.

Dagbog

I forbindelse med filmen er der skrevet lange artikler i The Observer og andre steder, hvor undersøgelserne og hovedpersonerne præsenteres. Som en anmeldelse har fremhævet, er filmens indhold en sensation – afdøde Maxwells dagbog som afslører meget, Geoffrey Jones som ifølge slutteksterne nu lever i skjul somewhere på grund af hvad han siger. Han går så langt som til at sige CIA, da han bliver spurgt, hvem der kunne have stået bag flystyrtet og mordet på den pæne, ordentlige Hammarskjöld, som har lagt navn til en fin allé i København, der huser den amerikanske ambassade!

Brügger leverer her sit bedste film. Han blander iscenesættelsen med en ærlig tvivl da han opdager, at han er på vej til at grave noget stort ud af historiens glemsel. Han glider fra at være hovedperson i nok en absurd historie til hen i filmen at lade tropehatten ligge og give publikum en vejdrejet spændingsfilm, der har mange humoristiske elementer, men endnu flere, hvor hovedet rystes over kolonialismens hæslige hvide ansigt. Fy for pokker!