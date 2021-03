Selvfølgelig kan vanlige folk bekjempe korrupsjon!

Vi startet 15MpaRato-aksjonen i Spania i 2011 for å vise at det sto mektige personer – spesielt personer med kjente navn – bak det som ble kalt «krisen» i spansk bankvesen. Vi visste alle at det egentlig var en omfattende økonomisk svindel: På mindre enn syv måneder hadde storbanken Bankias aksjer kollapset og tatt med seg 300 000 kunders bankinnskudd i dragsuget. Vårt mål var å stille svindlerne for retten, og vi valgte å begynne med selveste Rodrigo Rato. Han var Spanias fremste bankier – president i Bankia – og tidligere sjef for Det internasjonale pengefondet, IMF (2004–2007), samt en ikke usannsynlig fremtidig statsminister.

Aksjonsnavnet 15MpaRato er et ordspill: «Rato» betyr «en god stund». Navnet 15MpaRato innebærer at vi er en del av den større spanske 15M Indignados-bevegelsen og signaliserte at vi ikke aktet å gi oss med det første. Navnet spiller også på en av hovedmotstanderne til Indignados-bevegelsen, nevnte Rodrigo Rato, som også hadde vært finansminister i Spania fra 1996 til 2004.

Aksjonsgruppen besto verken av jurister eller økonomiske eksperter, men av vanlige mennesker: 44 borgere med innskudd i banken meldte seg frivillig som anklagere.

. . .

