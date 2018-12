Seks akter og en epilog i et delt Berlin

Da Luca Guadagnino varslet at han, etter den helt passable Call Me by Your Name, skulle gå løs på en ny versjon av skrekkoperaklassikeren Suspiria – Dario Argentos mesterverk fra 1977 – var jeg skeptisk. Etter å ha sett filmen første gang på verdenspremieren under filmfestivalen i Venezia var jeg fortsatt ikke helt overbevist. Men jeg måtte innrømme at det er en del å like, og gledet meg til å se filmen igjen under Den store kinodagen på nyåpnede Vega Scene i Oslo. Ved å akseptere at Guadagninos Suspiria er en helt annen løsning på delvis samme utgangspunkt, fremstår temmelig mange ting som både tenkt og løst på en tilfredsstillende måte – og enkelte ting veldig bra.

Berlin 1977

Før selve filmen starter, kommer teksten: «Seks akter og en epilog i et delt Berlin.»

Året 1977 er et godt utgangspunkt. Argentos Suspiria hadde premiere. Regissøren nevner at det også var viktig å se sammenhengen med feministbølgens nye fremskritt det året. Berlin 1977 er perfekt. Det er lett å kjenne seg igjen i mørket, tåken. Regn og litt snø. Helena Markos Tanzkompanie er en del av tiden. Nytt, hypnotisk, forførende. Drømmer fulle av skrekk og horror. Hallusinasjoner. Blodrøde lerreter. Kanskje det er du som tilskuer som dreper, eller blir myrdet.

Dario virket influert av historien: Hans danseakademi var en hyperrealistisk konstruksjon. (Med noen spor til tyske kunstnere på 20-tallet?) Susie ble her spilt av Jessica Harper (hun dukker opp som Anke i nyinnspillingen). Hjelpeløs, uten mulighet til å flykte. En fallen engel, skjør som glass. I Guadagninos versjon spilles Susie av den absolutt talentfulle Dakota Johnson.

Men ellers dels nerdete casting: Som madame Blanc møter vi i originalen Joan Bennett, fra blant andre Fritz Langs amerikanske filmer. Madame Tanner tolkes av Alida Valli, den mørke heltinnen i Den tredje mann. Tilda Swinton, som har jobbet mye med Luca Guadagnino, er imponerende selvfølgelig som den nye madame Blanc. I tillegg fikser hun kombinasjonen Helena Markos (en mektig usynlig heks) og dr. Josef Klemperer på en elegant måte. På pressekonferansen i Venezia sa hun at hun hentet inspirasjon fra flere berømte koreografer, blant andre Pina Bausch. Vi kan også skimte spor av kunstneren Marina Abramovic.

Mia Goth (Sara) og Chloë Grace Moretz (som hadde hovedrollen i den siste versjonen av Carrie) er nye supertalenter, som begge passer perfekt i sjangermateriale som dette.

Len deg tilbake og la deg bli sugd inn i marerittet i all dets galskap.