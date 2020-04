FOTO: Den sørafrikanske fotografen Santu Mofokeng døde nylig i en alder av 63 år. Hans bildeessays fra tiden under og etter apartheid lever derimot videre.

I november i fjor deltok jeg i juryeringen av Apertures årlige Photobook Awards under Paris Photo. Vi skulle kåre vinneren av årets fotobok, og en av bøkene vi skulle vurdere, var Stories av Santu Mofokeng. Hans siste bok – eller rettere sagt bøker, da Stories utgjør 21 hefter – var samlet i en boks.

Det å bla igjennom hans fotoessays som skildrer tiden under og etter apartheid-regimet, var en sterk og rørende opplevelse. Boken ble utgitt i fjor, i anledning av at det var 25 år siden Nelson Mandela ble valgt som president i Sør-Afrika.

Mofokeng, som var født og oppvokst i Soweto, skildret på poetisk vis tilværelsen til menneskene som levde i opposisjon til regimet. Han begynte som assistent i mørkerommet til flere aviser før han ble en del av Afrapix, et fotografkollektiv som ble etablert for å bekjempe apartheid. Han jobbet også lenge som dokumentarfotograf for African Studies Institute ved Wits-universitetet i Johannesburg, men slo så inn på en selvstendig kunstnerkarriere.

Rullende kirker og skjønnhet

Hvert hefte i Stories inneholder et fotoessay og er resultatet av et langvarig samarbeid mellom Mofokeng, kuratoren Joshua Chang, designer Lunetta Bartz og Gerhard Steidl, hvis forlag utgir publikasjonene. De arbeidet også sammen om den retrospektive utstillingen – med samme navn som boken – som kunne oppleves på fotografimuseet FOAM Amsterdam i fjor. Ved at fotoessayene er fordelt på ulike hefter, gis hver historie ordentlig oppmerksomhet – som kunne forsvunnet om alt var samlet i en stor bok. Ta for eksempel en av hans mest berømte serier, …