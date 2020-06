Sammen for livet

SYMBIOSE: Vi må tenke annerledes om både mennesket og datamaskinen. Deres væren er mer sammenfiltret enn vi tror, og begge endrer og tilpasser seg den andre.

The Coevolution: The Entwined Futures of Humans and Machines

Den klassiske modellen for hvordan vi oppfatter og responderer på ting utenfor oss, er at det kommer informasjon til hjernen fra kroppen eller omgivelsene, og at denne behandles før det sendes informasjon ut igjen. Teorien om kroppslig situert kognisjon sier at det er annerledes:

Det foregår alltid en interaksjon med omverdenen. Informasjonen befinner seg ikke i jeget. Hvis du for eksempel samtaler med en annen: Det du føler og tenker, er nær knyttet til den andre og hvordan denne oppfører seg.

På samme måte er vår interaksjon med datamaskiner, mener Edward Ashford Lee, som er professor emeritus i elektroteknikk og datavitenskap ved Universitetet i California. Når vi søker etter informasjon via Google, kommer maskinen med konkrete forslag til hva vi bør søke på. Disse er ofte bedre enn våre egne forslag, og så går vi videre med dem.

Digital kreasjonisme

Det er vanlig å anse datamaskiner som redskaper som gjør det vi ønsker at de skal gjøre. Og det de kan gjøre, er bestemt av hvordan dataingeniørene har laget dem. Denne ovenfra-og-ned-modellen kaller Ashford Lee digital kreasjonisme. Vi starter nemlig aldri på null; dataingeniørene vil alltid sitte og koble sammen allerede eksisterende programmer. De er således en slags mutasjonsoperatører, og hva som «overlever», er umulig å si på forhånd.

Betyr dette at vi er i ferd med å miste kontrollen? Nei, vi kan ikke miste noe vi aldri har hatt. Både mennesker og maskiner endrer seg. At mennesker endrer maskiner, går nok alle med på, men heller ikke den motsatte tanken er ny. Filosof og litteraturprofessor Marshall McLuhan (forfatter av Understanding Media) mente at vi mennesker må se på ny teknologi som nye organer – det gjelder bare å lære å bruke dem.