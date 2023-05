Samfunnet på randen av et nervøst sammenbrudd

Nicht mehr normal Forfatter

VELSTAND / Finnes det i det hele tatt en vei tilbake til samfunnet vårt slik det var før? Ifølge Stephan Lessenich er kapitalismen og velstanden i Vesten et resultat av utnyttelsen av koloniserte folk. Men ifølge ham ville det å avskaffe kapitalismen samtidig være å avskaffe demokratiet vårt.

I Nicht mehr normal undersøker sosiologen Stephan Lessenich våre sosiale forestillinger om normalitet, der norm og normalitet ofte faller fra hverandre. Han er professor i sosial teori og samfunnsforskning ved Goethe-universitetet i Frankfurt og direktør for deres institutt for samfunnsforskning.

Samfunnet vårt, slik vi kjente det før pandemien, er «ikke lenger normalt». Lessenich beskriver dagens samfunn som «et samfunn på randen av nervøst sammenbrudd», noe som også er undertittelen på boken.

Vi har klimakrisen, finanskrisen, migrasjonskrisen, pandemien og krigen i Ukraina.

Krisene kommer i takt med hverandre. Vi har klimakrisen, finanskrisen, migrasjonskrisen, pandemien og krigen i Ukraina. De omfattende protestene i Iran oppsto rett etter at manuset ble levert til forlaget; mest sannsynlig er det derfor han har utelatt dem. Tittelen på boken beskriver vår kollektive tilstand som verdenssamfunn akkurat nå, der vi biter tennene sammen og prøver ikke å miste vettet midt oppi en uforutsigbar hverdag.

Vi lengter tilbake til samfunnet vårt slik det var før. Der vi kunne nyte hverdagen og heller bekymre oss om hverdagslige ting som hva vi skulle ha til middag. Eller om hva vi skulle ha på oss. Slike trivielle bekymringer blir nå vår flukt i en ellers så alvorlig verdenssituasjon vi befinner oss i.

Istedenfor å bekymre oss for trivielle ting må vi passe på å trekke ut stikkontakten til det trådløse internettet når vi går ut av leiligheten eller skal legge oss, ikke dusje for lenge og resirkulere avfallet vårt. Heller ikke fly så ofte, men heller ta miljøvennlige valg som tog, ikke kjøpe for mye klær, men heller brukt, spise mer regionalt, ha på maske i store folkemengder, huske på å vaksinere oss, ta en koronatest når det klør i halsen, og holde oss hjemme til vi har fått svar på testen. Samtidig håpe på at Putin ikke trykker på atomknappen, at krigen i Ukraina ikke eskalerer mer enn den allerede har gjort, eller håpe på at det ikke skjer flere henrettelser i Iran …

Finanskrise, innvandring, velstand

Finnes det i det hele tatt en vei tilbake til samfunnet vårt slik det var før? Eller er det anormale blitt den nye normalen? Må vi bare finne oss i at det ikke finnes noen vei tilbake? Hvordan vil et postnormalt samfunn se ut i fremtiden? Hvordan vil postnormale nasjoner og innbyggere oppføre seg? Dette er noen av problemstillingene i boken.

Boken er delt inn i fem kapitler, som oversatt til norsk ville vært «Viljen til normalitet», «Finanskrisens vidtrekkende konsekvenser», «Tyskland – et innvandrersamfunn?», «Fossile mentaliteter» og «Hvem er redd for identitetspolitikk?». I tillegg kommer en innledning og en avslutning,

Det første kapitlet handler om hvorfor vi i det hele tatt ønsker oss normalitet. Hvordan forestillinger om normalitet skapes sosialt, og hvordan våre ideer om det endrer seg. Lessenich skriver: «Normalitet er en sosial tilstand som må gjenopprettes hver dag.» Normalitet er arbeid, og det kreves en gjensidig vilje fra alle individer i samfunnet til aktivt å skape den, understreker han.

Han beskriver sitt Tyskland som et samfunn der produksjonen av normalitet har gått i stå. Det har blitt «et samfunn som ikke kan holde på det gamle og ikke kan tenke på det nye, som begynner å tvile på sin sikkerhet og fortvile over fremtiden». Dette fenomenet er også gjeldende for Norge og andre europeiske land.

I de neste tre kapitlene skriver Lessenich om hvordan kapitalismen og velstanden i Vesten er et resultat av utnyttelsen av koloniserte folk. Industrisamfunnet trives fortsatt med ubegrenset forbruk av naturressurser. Hvis vi avskaffer kapitalismen, kan vi forsinke konsekvensene av dette forbruket, skriver han.

Men demokratiet vårt, slik vi kjenner det i dag, har sine røtter i kapitalismen. Hvis vi avskaffer kapitalismen, avskaffer vi også demokratiet vårt. Vi er fanget i systemet som ikke lenger er normalt, der det normale, slik forfatteren beskriver, er i stadig forandring. Så det finnes egentlig ikke noe som er normalt, slik jeg forstår det.

Samfunnet blir mer polarisert

I det siste kapitlet og ut boken skriver Lessenich om de apokalyptiske sidene ved det som anses som normalt i dag. Han skriver om vår tids fenomen, cancel culture (kanselleringskulturen), der mennesker, språk og publikasjoner som ikke anses som politisk korrekte, blir kansellert. Han mener at kanselleringskulturen setter demokratiet i fare ved at det umuliggjør offentlig utveksling av ulike synspunkter.

Samfunnet blir mer polarisert. Sexistiske og rasistiske diskusjoner foregår heller i borgerlige safe spaces, skriver Lessenich. Atle Antonsens fremferd på Bar Boca er et bevis på dette. Vennene grep ikke inn overfor hans rasistiske angrep på Sumaya Jirde Ali. Saken ble henlagt, og Antonsen opptrer fortsatt som komiker. Sexisme og rasisme er ikke bare et problem i formelle og offentlige sammenhenger.

Lessenich konkluderer med at «vi lever i et samfunn med egenprodusert normalitetstvang – som bare kan strippes av oss selv og ingen andre». Han etterlyser mulighetene for en økonomi som anerkjenner materielle ressurser som begrenset, en politikk som er forpliktet til organisering av sosial deltakelse, og en solidaritet som ønsker «å krysse eksisterende sosiale grenser».

Klarer vi dette, trenger vi ikke lenger å snakke om at vi savner livet slik det var før.