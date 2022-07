Samfunn som prioriterer omsorg

Communities of Care: The Social Ethics of Victorian Ficiton



Talia Schaffer viser hvordan vår tenkning rundt omsorg, hjelp og helsearbeid eksisterte allerede midt i viktoriatiden. OMSORG : Hvis du tror lesning av britiske 1800-tallsromaner ikke har mye å bidra med i dagens politiske situasjon, tar du feil.Talia Schaffer viser hvordan vår tenkning rundt omsorg, hjelp og helsearbeid eksisterte allerede midt i viktoriatiden.

Under pandemien gjorde vi honnør for helsearbeidere og andre arbeidere, inkludert butikkansatte, bussjåfører, bud, truckkjørere, kokker – alle hvis lavstatusarbeid gjorde det mulig å holde livet gående. For en gangs skyld sto ikke kjendiser, idrettsutøvere og popstjerner i sentrum, og vi oppdaget et nettverk av diffuse, ydmyke og nødvendige omsorgsarbeidere. De var ikke de eneste som viste omsorg, men det var de som gjorde omsorgen synlig. Korona fikk oss til å skjønne nødvendigheten av omsorg.

Folk forstår vanligvis «omsorg» som en følelse av omtenksom bekymring, og «omsorgsperson» som noen som hjelper en funksjonshemmet (vanligvis en hjemmehjelp eller en sykepleier). Schaffer utfordrer i sin bok den første betydningen, og utvider . . .