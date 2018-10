Sakprosa til alle!

Årets sakprosafestival har et variert og stjernespekket program, og praktiserer selv sin demokratiske grunntanke ved å være åpen for alle.

Kleppan er markedskonsulent i NY TID

Sakprosafestivalen Litteraturhuset i Oslo 20. oktober

Under årets sakprosafestival skal blant annet sosialdemokratiets plass i Skandinavia tematiseres. Vi har tatt en prat med festivalsjef Mette Karlsvik, som har sine favoritter på programlisten.

– Med din brede bakgrunn og erfaring, hvorfor ville du bli sjef for Sakprosafestivalen?

«Fordi den har slikt et potensial! Det er den største sakprosafestivalen i hovedstaden, med et godt, konsentrert endagsprogram, og erfaringen min har vært at Norges posisjon som litteraturland gjorde det lett å få internasjonale ’stjerner’ hit.»

– Fortell litt om årets program.

«Et mål har vært å skape et konsentrert og slagkraftig, men samtidig variert og inkluderende program med noe for alle. Ideen til programstrukturen dukket opp – og reddet oss fra total kreativ paralyse – på bakgrunn av at Litteraturhuset tidligere har vært en lærerhøyskole. Vi har lekt oss med timeplanoppsett, gjestene leser særoppgaver, den mangelfulle seksualundervisningen problematiseres gjennom bøker som Gleden med skjeden og Manus om anus, og mye mer. Vi har søkt en balanse mellom temaer og sjangre, bredt og smalt, høy- og lavprofilgjester og så videre – og heldigvis har vi så mye plass på Litteraturhuset at vi klarer alt på én dag.»

– Er det en gimmick?

«Vi har hele tiden vært skeptiske til vår egen idé, men dette med timeplanen har blitt værende fordi det sikrer at tiden er jevnt fordelt på de ulike fagene innenfor sakprosaen. Festivalen skal være demokratisk, og ikke bare speile arrangørenes interesser.»

– Det krever et overblikk over hva som rører seg på sakprosafeltet. Hva tenker du om denne litteraturens posisjon i Norge?