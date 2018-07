Sakprosa: juli

Ytterhaug er journalist i Ny Tid.

Espen Søbye:

Fakta om olje – Hvordan petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen har forandret Norge

Oktober, Norge

Fakta om olje gir et fortettet og usminket bilde av olje- og gass-virksomheten i Norge fra letingen startet i 1965 og frem til i dag, og viser hvordan utvinningen av olje og gass til havs har vokst til å bli en av de betydeligste næringene i landet når det gjelder sysselsetting, økonomiske ringvirkninger og inntekter til staten. Ved hjelp av offisiell statistikk forteller Espen Søbye oljenæringens historie effektivt og faktisk. Siden begynnelsen av 1980-årene har petroleumsnæringen vært det kraftigste økonomiske lokomotivet i Norge. Politikernes ambisjoner om å styre oljevirksomheten har vært store. Et gjennomgående spørsmål i boken er om ikke sektoren har blitt så mektig at det nå er den som styrer. Alle snakker om oljeinvesteringene, men få vet hva de består i og hvilke varer og tjenester de etterspør. Hva er oljeprisen, hvordan måles utvinningen av olje og gass, hvor mange tonn offeranoder går med for å hindre at stålplattformene ruster opp? Omtalen er hentet fra forlagets presentasjon av boken.

Sverre Varvin:

Flyktningers psykiske helse

Universitetsforlaget, Norge

---