Sakprosa: august

Ytterhaug er journalist i Ny Tid.

Pankaj Mishra:

Raseriets tidsalder – en samtidshistorie

Solum Bokvennen, Norge

Kan vi spore fremveksten av høyreekstreme krefter og islamsk radikalisering tilbake til ideer fra den franske revolusjon? Ja, skriver indiskfødte Pankaj Mishra i sin bok som nå utgis på norsk. Originaltittelen Age of Anger – A History of the Present er blitt til Raseriets tidsalder – En samtidshistorie, og her skriver Mishra at historien ikke gjentar seg, tross mange fellestrekk med fortiden: Samtidens ubehagelige utfordringer, i vår globale og samtidig panisk individuelle tidsalder, er unik, og dypere, mener han: Farene er mer diffuse og vanskeligere å forutse. Mishra diskuterer samtiden ved å trekke inn etisk orienterte tenkere som Hannah Arendt, Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche samt en rekke kjente forfattere. Mishra er essayist, romanforfatter og litteraturkritiker. I oppveksten var han lite interessert i skolen; han ville bare lese. Som universitetsstudent stakk han seg igjen unna for å fordype seg i bøkene. I prologen til Raseriets tidsalder forteller han om sin bakgrunn og om hvilke intellektuelle impulser som har påvirket ham – i første rekke europeisk og amerikansk litteratur og tenkning.