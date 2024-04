Sacher-Masoch og masokisme som motstand

I boken Présentation de Sacher-Masoch legger Deleuze for dagen en psykodynamisk analyse av den tyske historieprofessoren Leopold Sacher-Masochs roman Venus i pels fra 1870. Et formålene for analysen er å trekke opp et skille mellom Marquis de Sade og Sacher-Masoch, som i følge Deleuze urettmessig forbindes gjennom begrepet sado-masokisme. Dette begrepsparet er preget av psykoanalytikeren Richard von Krafft-Ebing i hans oversikt over seksualpatologi, Psychopatia sexualis# fra 1886, og bekreftes av Freud. Deleuze hevder at for å løse opp den misvisende kliniske koblingen mellom de to perversjonstypene og for å få frem ulikheten mellom disse to forfatterskapene og diagnosene de har gitt navn til, vil en litterær tilnærming være mer hensiktsmessig enn en klinisk. Mario Perniola, som løfter frem teksten om Sacher-Masoch som den av Deleuze sine tekster som har betydd mest for hans eget arbeide, leser den slik at masokismen blir «den karakteristiske motsetningen» til sadismen. Det forhindrer ikke at masokisme verken er det direkte motsatte av eller for den saks skyld en komplettering av sadismen, noe en litterær analyse i følge . . .

