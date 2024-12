NATO / Selv om Rødt og SV hevder at de støtter Palestina, støtter de med den nye holdningen til NATO opprettholdelsen av Israels ‘sikkerhet’.

Både SV og Rødt, som en gang var kjent for sin prinsipielle motstand mot NATO, har begge bestemt seg for å sette dette prinsippet til side. Deres plutselige støtte til NATO, foranlediget av den russiske invasjonen i Ukraina (som kan være i tråd med, eller i strid med, FN-pakten), nyanseres av påstanden om at Norge må få tid til å utvikle sitt eget forsvar før vi kan kvitte oss med NATO.

Det feilaktige i dette argumentet er tydelig i de prinsippene som nå er forlatt. Som andre har påpekt, ble NATO opprettet for å bekjempe ‘trusselen’ fra Sovjetunionen og burde ha blitt oppløst sammen med Sovjetunionen selv. I stedet insisterte USA på å holde liv i NATO, og så begynte jakten på fiender.

Et potensielt nøytralt Norge, i likhet med det tidligere nøytrale Sverige og Finland, ville med andre ord ikke ha noen naturlige fiender. Men siden NATO nå synes å være til for å skape fiender, blir medlemskapet en selvoppfyllende profeti.

Konflikten i Ukraina er et godt eksempel på dette. En prinsipiell tilnærming til konflikten ville nok ha ført til den ganske åpenbare konklusjonen at NATO (USA) ønsket denne konflikten og . . .

