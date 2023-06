Russlands Afrika-politikk

Russia in Africa

AFRIKA / Russland har vært svært opptatt av ikke-innblandingsprinsippet og latt autoritære regimer føre sin egen politikk uten å stille noen politiske krav for sin handel eller bistand. Men de ga gjeldslette til en rekke afrikanske land samtidig som de undertegnet flere militær-tekniske avtaler.

Jeg leser boken Russia in Africa på hotellet i N’Djamena, Tsjads hovedstad. Det er noen uker siden opprøret i nabolandet Sudan brøt ut, og hotellet er fullt av tyrkiske og franske militære. Hva alle russerne på hotellet gjør her, klarer jeg aldri få greie på. Hotellet ligger rett ved flyplassen, og hele døgnet hører vi jagerfly ta av. Fra svømmebassenget ser vi militære transport-fly sirkulere i luften over oss.