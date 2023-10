Robothunder, falsk informasjon, KI og droner

KUNSTIG INTELLIGENS / Har vi kontroll over teknologien vi bruker? Vi trenger reguleringer når det kommer til teknologi, roboter og KI – og det haster.

Teknologi er i seg selv nøytral og kan brukes til alles ve og vel eller til å skape profitt for de få. Teknologi kan gjøre livet enklere, men det kan også ha baksider. Det er viktig å ligge et skritt foran i reguleringer, siden teknologiens utvikling er uransakelig og iblant tar store sprang. Vi må ha retningslinjer som også ansvarliggjør menneskene bak bruken. Slik det er i dag, kan land drepe fritt med droner, uten at noen stilles til ansvar. Det er mulig å være bevisst teknologien rundt oss og ikke la den styre oss totalt, men fortsatt tenke selv.

Forbruk og droner

«Fattig er ikke den som har lite, men den som trenger uendelig mye, og vil ha mer og mer», sa José Mujica, president i Uruguay 2010–2015, i sin tale under FNs Rio+20-konferanse i 2012.

Med god hjelp av reklamebransjen og informasjonsflommen . . .

