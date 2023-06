Rik, mangetydig og leken

BILLEDKUNST / For tiden vises New Visions – The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media. 22 kunstnere bringer eksempelvis frem spørsmål om energi og naturutvinning – og deres konsekvenser.

New Vision 2023, den andre triennalen for fotografi og nye medier, er navngitt etter Moholy Nagy. Han er en Bauhaus-multikunstner og fotograf og kjent for å ta i bruk mekaniske metoder for å tøye fotografisk praksis.

En distanse til konvensjonell fotografisk metode er et gjennomgående grep i den nye utstillingen som er åpnet på Henie Onstad Kunstsenter (til 17.9). Samtidig preges flere verk i mer bokstavelig forstand: Husholdningskjemikalier, alger, bakterier og annet er brukt til å bearbeide overflater av print og negativer. Eksempelvis har Seif Kousmates avfotograferte marokkanske oaser fått et mytisk drømmelignende preg gjennom en slik prosess. Ildfluer kleber seg tilsynelatende til det som minner mer om enorme gobeliner enn om fotografi. Den drastiske inngripen i motivet understøtter det fatale budskapet. På rundt et tiår har Seifs hjemland mistet mer enn to tredjedeler av sine palmetrær og tapt historisk . . .