«Revolusjonens ABC»

How to Slay a Dragon: Building a New Russia After Putin Forfatter Mikhail Khodorkovskij

RUSSLAND / Mikhail Khodorkovskij diskuterer Russlands fremtid etter Putin og tar til orde for revolusjon, demokrati og rettferdig ressursfordeling. Det dreier seg om å oppnå et nytt, åpent og rettferdig land som kan ta tilbake sin plass i det internasjonale samfunnet …

Mikhail Khodorkovskij har hatt god tid til å tenke på hvordan et nytt, demokratisk, sosialt medmenneskelig og opplyst Russland kan vokse frem etter at Putins autokrati eventuelt kollapser.

Han tilbrakte ti år i fengsel i Russland på falske anklager om skatteunndragelse og andre økonomiske forbrytelser. Hans egentlige ‘forbrytelse’ var at han åpent protesterte mot tapet av friheter i Russland under Putin. Det er nå ti år siden Putin tillot at han ble løslatt – han fikk som en følge av denne beslutningen en siste sjanse til å se sin mor før hun døde. Khodorkovskij har bodd i London siden da (selv om han også har nære bånd til Sveits, der kona Inn og to av barna bor).

Den briljante unge forretningsmannen, som ble uteksaminert fra Moskvas prestisjetunge Mendelejev-universitet for kjemisk teknologi på midten av 1980-tallet, har ikke lenger fulltidsjobb med å lede det store russiske oljeselskapet Yukos (som han mistet kontrollen over og eierskapet til da han ble fengslet) og bruker nå mye av sin tid på å støtte den russiske opposisjonsbevegelsen og nøkkelpersoner i den. Han er en ivrig motstander av Russlands krig mot Ukraina (som han, i likhet med mange i den russiske opposisjonen, mener går tilbake til 2014 og erobringen av Krym).

I 2022 samlet han endelig tankene sine på en systematisk måte i en russiskspråklig bok. Den engelske oversettelsen (av Stephen Dalziel) – How to Slay a Dragon: Building a New Russia After Putin – er nå utgitt av Polity, et britisk forlag med kontorer i Storbritannia og USA.

Et nytt Russland

How to Slay a Dragon er en noe tungvint bok som er skrevet med få referanser utenfor Khodorkovskijs egne erfaringer, og den bærer sin intellektuelle kappe . . .