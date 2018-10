Revolusjonær filmbevegelse

Bridges of Time er en hyllest til regissørene som formet den poetiske dokumentartradisjonen i Baltikum; en revolusjonær filmbevegelse som kjempet for menneskets indre frihet under Sovjetunionens okkupasjon.

Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.

Baltiske filmdager: Bridges of Time Kristine Briede & Audrius Stonys Litauen/Latvia/Estland

I år feirer de Baltiske statene Litauen, Latvia og Estland 100 år som selvstendige stater. Dette på tross av perioden med Sovjetisk dominans som de ristet av seg på 90-tallet, da de deltok i den revolusjonære bevegelsen som endte kommunistenes styre i regionen. Med visshet om at tidspunktet ikke kunne vært bedre, laget regissør Kristin Briede filmen Bridges of Time; en hyllest til den baltiske tradisjonen for poetisk dokumentar, som delvis oppstod for å uttrykke motstand mot den politiske undertrykkelsens materielle vilkår og den statlige filmindustriens propagandaløgner. Filmen utgjør en oversikt over pionerne i den verdenskjente tradisjonen, som fra 60-tallet og utover utviklet et filmspråk med en lyrisk og spirituell tilnærming. En filmatisk form som er båret av tilliten til at bilder kan gi tilgang til noe essensielt hinsides språket, og som nennsomt gjenreiser menneskets verdighet ved å stadfeste deres indre frihet og personlige transcendens.

Metafysisk refleksjon

Briede tok opprinnelig kontakt med Audrius Stonys, en latvisk regissør som er den fremste eksponenten for tradisjonen i vår tid, for å intervjue ham, men han endte i stedet opp som medregissør for filmen. Selv om han skjuler seg fullstendig bak kameraet, bidrar hans filosofiske meditasjoner og manende billedspråk til at verket tvers igjennom blir besjelet av hans ideal: å vekke undring og føre en kontemplativ «kamp mot tiden», uten å overforklare eller å presse karakterene inn i en lineær fortelling. Til tross for at metafysisk refleksjon fremheves på bekostning av lettfordøyelige fakta, utgjørBridges of Timeen unik og fyllestgjørende oversikt over disse underkjente Baltiske mesterregissørene.

Stonys læremester Henrikas Sablevicius lever ikke lenger, men i arkivklipp snakker han om endringer som spinnes frem av tidens flyktige bevegelser – grublerier som går til hjertet av tradisjonen. Dette overrasker neppe, gitt den eksistensielle uroen som hefter ved små land som ofte har vært ofre for innfallene til aggressive, store naboer. På dette punktet er innflytelsen på Stonys egne synspunkter åpenbar, når han sier at «selv det som virker urokkelig, majestetisk og evig forandrer seg». Hans generasjon, som inkluderer filmskaperen Robertas Verba, laget filmer i Litauen på 60- og 70-tallet og portretterte marginale bygdeoriginaler som levde i områder som var forskånet for sovjetisk modernisering. Filmene deres var skildringer både av en friere natur og av mennesker som lengtet etter å mentalt overvinne og forkaste ideologiens jerngrep, som gjennom okkupasjonen truet med å bryte ned lokale levemåter. Sablevicius En reise over enger i tåkeer blant hans mest kjente og ble laget som et farvel til Siarukas,et langsomt smalsporet tog, i en tid der livsformene som hadde vokst opp omkring det døde bort. Et sted i Bridges of Timeglir kameraet over digre boligblokker i sovjet-stil, som med sin ragende enormitet liksom overskygger hele det naturlandskapet disse filmskaperne hadde filmet med slik en påtagelig ømhet.

De baltiske pionerne