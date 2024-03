Respektfuld og kærlig humoristisk

Straff

DOKUMENTAR / I sort-hvide velkomponerede billeder følger Øystein Mamen fire mænd i Halden fængsel. Alle indsatte har begået særlig grov kriminalitet. Han viser hvad anerkendelse og næstekærlighed kan gøre ved mennesker.

I 15 år har filmfotograf Øystein Mamen været manden bag det visuelle udtryk på både spille- og dokumentarfilm skabt af blandt andre Ole Giæver, Dag Jon Haugerud og Margreth Olin. Nu har Mamen instruktørdebut med dokumentarfilmen Straff på Tromsø Internationale Filmfestival.

Klapsalverne er lange efter premiere-visningen av Straff i Verdensteateret. Forståeligt. I 107 minutter er scenen sat i Halden fængslet eller rettere et lille hjørne af fængslet, der er indrettet til et slags kloster. En mandlig og en kvindelig præst leder retreatet. Her deltager et lille antal af de indsatte mænd i tre ugers frivilligt retreat, hvor stilhed, samtaler og refleksion er det, . . .