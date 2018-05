Reisen til Pitchipoï

Och du kom inte tillbaka Marceline Loridan-Ivens Natur & Kultur Sverige

«Du kommer kanske att komma tillbaka, du er ju ung, jag kommar inte at göra det.»

Således lyder nøglesætningen i Marceline Loridan-Ivens’ lille erindringsbog, som netop er udkommet i svensk oversættelse. Sætningen er ytret af hendes far, da han og hun var blevet pågrebet af nazisterne og var på vej mod en uvis skæbne, som viste sig at være dødslejrene. Han kom til Auschwitz, og hun til Birkenau.

Loridan-Ivens var teenager på det tidspunkt. Hun blev født i Frankrig, hvortil hendes far tidligere var kommet fra Polen i sin personlige søgen efter et bedre liv. Dette håb fik en brat ende, da nazisterne i april 1944 begyndte at anholde landets jødiske befolkning med det klare mål at udslette den. Så klart stod det imidlertid ikke for pigen og hendes far, da de var på vej mod Drancy, interneringslejren ved Paris, som var første stop på dødsruten. I bogen beskriver hun det som en rejse til Pitchipoï, som er jiddisch og betegner et ukendt rejsemål.

Sterkt vitnesbyrd. Bogen er et vidnesbyrd af monumentale dimensioner. Faderens bemærkning kommer til at stå som en skæbnesvanger profeti, for Marceline klarer sig på næsten mirakuløst vis gennem rædslerne, mens han forsvinder ind i uvisheden og aldrig vender tilbage.

