Rehabilitering af Marcos-dynastiet

False Nostalgia. The Marcos ‘Golden Age’ Myths and How to Debunk Them

FILIPPINERNE / Økonomen JC Punongbayan gendriver en lang række af de myter, som gjorde det muligt for Marcos-dynastiet at genindtage præsidentpaladset i Filippinerne 50 år efter forhenværende diktator Ferdinand Marcos Sr. – et regime mindst lige så brutalt som Pinochets Chile. Eksempelvis systematisk brug af forsvindinger, politiske henrettelser, og udbredt tortur af aktivister og dissidenter.

Det forekom på én gang utænkeligt og forudsigeligt, da Ferdinand Marcos junior i 2022 kunne kalde sig Filippinernes 17. præsident. Et par måneder før 50-året for Ferdinand Marcos seniors indførelse af militær undtagelsestilstand i Filippinerne – og 36 år efter at Marcos-regimet var blevet væltet af en folkelig opstand – kunne diktatorens søn indtage præsidentpaladset som kulminationen på årtiers arbejde for at rehabilitere familiens omdømme.

De største lidelser i landets historie siden kolonitiden.

I bogen False Nostalgia. The Marcos ‘Golden Age’ Myths and How to Debunk Them gennemgår økonomen JC Punongayan 50 af de myter om Marcos-familien, som har gjort det meningsfuldt for tilstrækkeligt mange vælgere at sætte deres lid til det politiske dynasti, der har påført den filippinske befolkning de største lidelser i landets historie siden kolonitiden.

Ferdinand Marcos junior – populært kaldet Bongbong – er sin fars søn på alle måder. Ligesom størstedelen af sin familie mener han ikke, at der er noget som helst at undskylde for, når det gælder Marcos seniors regime. Den systematiske brug af forsvindinger og politiske henrettelser, den udbredte tortur af aktivister og dissidenter, brugen af arbejdskrafteksport som ventil for politisk utilfredshed, og ikke mindst plyndringen af offentlige midler til at finansiere eget maniske forbrug og stabilisere politiske alliancer med andre forbryderiske dynastier i Filippinerne – den del af Filippinernes historie er i fuld gang med at blive henholdsvis udvisket og forfalsket.

En lang række myter

Det vakuum af historieløshed, der er blevet skabt gennem målrettet undergravning af kvaliteten i uddannelsessystemet, er i nyere tid blevet fyldt af støj fra sociale medier, som er ekstraordinært øredøvende i . . .

