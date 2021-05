Regjeringen styrket ikke varslervernet

I november 2016 nedsatte den norske regjeringen et utvalg for å gjennomgå varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdere behovet for lovendringer eller andre tiltak for styrking av varslervernet. Utvalget leverte sin innstilling 15. mars 2018. Det var knyttet store forventninger til denne anledningen til å styrke varslerinstitusjonen i Norge. Spesielt interessant var det at varslingsutvalget konkluderte med at varsling er en verdi og ikke et problem for samfunnet når varslet blir tatt på alvor og fulgt opp, og skrev: «målet må derfor være å etablere gode systemer og kulturer for varsling i virksomhetene.»

Eget varslingsombud

Utvalget foreslo at det skulle opprettes et eget varslingsombud som skulle gi råd, støtte og bistand til varslere i konkrete saker. Ombudet skulle inneha god kompetanse og bistå både varsler, omvarslede, arbeidsgivere og andre berørte.

Samtidig mente man at varslingsombudet skulle formidle generell kunnskap og dermed forståelse for verdien av varsling for samfunnet. I alvorlige varslingssaker av stor samfunnsmessig betydning mente utvalget at varslingsombudet burde ha en særlig kompetanse og mulighet til å kunne ta initiativ til uavhengige undersøkelser.

Det bør nevnes at opposisjonen på Stortinget hadde gått inn for både varslerombud og egen nemnd.

Utvalgets flertall foreslo at det skulle opprettes en egen nemnd for varslingssaker som skulle vurdere og ta stilling til om det etter varsling hadde funnet sted gjengjeldelse overfor varsleren. Nemnden skulle ha kompetanse til å tilkjenne erstatning og oppreisning til varsleren. Utvalget mente også at arbeidsgiver i større grad skulle pålegges en aktivitetsplikt til å undersøke varslet. Nemnden skulle dessuten ha myndighet til å undersøke om det forelå brudd på arbeidsgivers aktivitetsplikt for oppfølging av varslet.

Utvalget ønsket også en klarere presisering av arbeidsgivers omsorgsansvar når det gjaldt tiltak som kunne hindre gjengjeldelse. Per i dag er det den enkelte varsler som mener seg utsatt for gjengjeldelse, som må bringe sin sak inn for domstolen for vurdering av om det foreligger gjengjeldelse etter varsling.

Dette er svært kostbart og noe de fleste ikke har råd til. Varslingsnemnda var ment å være et lavterskeltilbud slik at saker om gjengjeldelse kunne løses uten domstolsbehandling, og varslingsutvalget foreslo at adgangen til oppreisning og erstatning burde utvides og nivåene for erstatning heves.

Utvalget foreslo en egen varslerlov som skulle omfatte etableringen av varslingsombudet og varslingsnemnda. Gjennom denne loven skulle disse organenes mandat og myndighet reguleres. Varsling i arbeidsforhold skulle fortsatt reguleres i arbeidsmiljøloven og ikke i varslerloven.

Tiltak krever ressurser

Utvalget understreket at tiltakene som ble foreslått for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv, ville kreve ressurser. Det er verdt å sitere varslingsutvalget på dette punktet: «Det er viktig å understreke at dersom samfunnet ønsker å oppnå målsettingen i utvalgets mandat om å styrke vernet for varslere, så har det sin pris. Spørsmålet blir til sist i hvilken utstrekning samfunnet er villig til å satse på og investere i styrket innsats for å legge til rette for flere varsler om kritikkverdige forhold og gi godt varslervern, som samlet sett vil gi samfunnsøkonomisk lønnsom avdekking av kritikkverdige forhold i norske virksomheter og sørge for et bedre arbeidsliv.»

Utvalget ble i hovedsak ignorert

Varslingsutvalgets innstilling ble sendt på bred høring, og våren 2019 fremmet regjeringen i Prop. L 74 (2018–2019) forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven. Regjeringens respons kan illustrere:

• Regjeringen fulgte ikke opp forslagene fra varslingsutvalget på systemnivå, verken om varslerombud eller egen varslingsnemnd.

• Regjeringen ønsket ikke å opprette en egen nemnd for dette formålet, men ville heller legge denne oppgaven til eksisterende nemnd, og gikk inn for at dette spørsmålet skulle utredes videre. En aktuell problemstilling er å legge dette til likestillings- og diskrimineringsnemnden.

Regjeringen valgte stort sett bare å videreføre dagens regulering av varsling om kritikkverdige eller ulovlige forhold. Noen mindre presiseringer av lovteksten ble dog senere vedtatt, som utdypning av hva som regnes som kritikkverdige forhold, og arbeidsgivers aktivitetsplikt vedrørende undersøkelse av varslet.

Varslingsutvalgets forslag om å innføre et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap slik det har vært for oppreisingserstatning, ble imidlertid imøtekommet.

Det bør nevnes at opposisjonen på Stortinget hadde gått inn for både varslerombud og egen nemnd. Derfor må det konstateres at varslingsutvalgets meget konstruktive og gjennomtenkte forslag i liten grad ble fulgt opp av regjeringen.

Det er langt frem til det er trygt å varsle om kritikkverdige forhold av samsfunnskadelig karakter i dagens Norge. De nye bestemmelsene sikrer ikke at alle parter i prosessen blir ivaretatt, og dette gjelder varsler, omvarslet og arbeidsgivere. De nye lovbestemmelsene mangler dristighet og avslører at regjeringen ikke erkjenner at varsling er et nytt element i vår samfunns- og rettsorden.

