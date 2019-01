Regimekritikk som underholdning

Lande er filmskribent og regissør.

Prisbelønte Agnieszka Holland fronter med tv-serien 1983 et stjernelag av kvinnelige polske regissører: Agnieszka Smoczynska, Kasia Adamik og Olga Chajdas – som sammen har skapt et modig og svært systemkritisk drama for Netflix. Polske nettsider koker over i harnisk. De endeløse hissige og hatske utsagnene får imidlertid presise svar på tiltale fra regissør Holland, som har bedt «haterne gå tilbake til videospillene sine» og ironisert over at amerikanske filmkritikere har hyllet serien – «men de har jo ikke peil på kvalitet».

Modig av Netflix

1983 er et sci-fi-drama med utgangspunkt i vår nære fortid. Et såkalt terrorangrep i Polen i 1983 har, 20 år senere, i 2003, ført til at landet er blitt et sømløst, orwellsk diktatur. De fleste innbyggerne lever på en (riktignok velfungerende) illusjon: i materiell velstand, men også i en godt skjult ufrihet. Siden Polen i serieuniverset ble værende bak jernteppet, er også arven derfra i relativt god behold, blant annet overvåkningssamfunnet. Tittelens referanse til Orwells 1984 er tydelig. Med Polens manglende ytringsfrihet per 2018, og de ikke-systemtros utestengelse fra både tv- og filmbransjen, er 1983 en svært dristig satsning fra Netflix’ side.